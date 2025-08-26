三菱電機は、紙パック式コードレススティッククリーナー 「iNSTICK ZUBAQ（ズバキュー）HC-JK2E」を2025年9月1日に発売します。実売予想価格は9万9000円前後（税込）。

記事のポイント 紙パックが不要のサイクロン式は、紙パックのコストがかからないのがメリットですが、ごみ捨て時にごみが舞ったり、ダストカップのお手入れが面倒だという声も。そこで最近ではごみ捨てが簡単な紙パック式のニーズの増加しています。

手軽にサッとお掃除できるコードレスクリーナーの需要が高まるなか、サイクロン式掃除機のダストボックスのお手入れに関する不満を解消する製品のニーズも増加しています。

そこで三菱電機では、新たに紙パック式のコードレススティッククリーナー「iNSTICK ZUBAQ（ズバキュー）」を発売。従来モデルの使いやすさはそのままに、「W（ダブル）吸引力長持ち風路」を新搭載し、紙パックにゴミが溜まってきても2つの風路が吸引力の低下を抑制し、フローリング、畳、じゅうたん等、どんな床面でもゴミをズバッと吸引できます。

↑吸引力の低下を抑制する「W（ダブル）吸引力長持ち風路」。

また、紙パックに触らずにワンタッチで捨てられる「かんたん、触らずポイッ。」を新搭載し、簡単・清潔にゴミ捨てができるようになりました。

同社独自の毛がらみ解消3ステップ（快速からみにくい自走ブラシ/らくリーニングスタンド/毛がらみ除去機能）で、「家事らく」を実現します。特に面倒であった、掃除機のお手入れ（毛がらみ除去）の手間を軽減することができます。

↑ブラシの毛がらみを簡単に除去できる「毛がらみ除去」。

家族みんなで使いやすいように簡単に掃除が始められる仕様に。引けばスティッククリーナー、上げればハンディクリーナーに早変わり。子どもでも簡単にサッと手前に引いて操作することができます。さらに、傾き検知機能「らくイックモーション」で電源ボタンを押さなくても、傾けるだけで自動で電源ONになるので、電源ボタンの操作も不要です。

また、ハンドルの形状をラウンド形状にすることで、クリーナーを持った際の重心バランスを最適化し、床面、低いところ、高いところ、様々なシーンで手元の負担を軽くしました。

さらに、ブラシヘッドを動かしても床面から浮きづらく、スイスイお掃除できる「らくピタ機構」、ソファやベッドのすき間など奥まで届きにくかった場所もラクラクお掃除できる「フラットヘッド機構」などを備え、日々のお掃除がスムーズに行えます。

長く使えるようバッテリーにもこだわり、充電回数(約3000回）と充電時間(約70分)を実現しています。標準使用で約40分、強運転でも約8分の連続使用ができ、パワフルな吸引力で部屋中くまなく掃除することができます。

↑充電台を兼ねるスタンド。

さらに、床面の種類を検知し、フローリングなら「標準」、じゅうたんなら「強」にパワー（吸引力）を自動で切り替える「パワーシフトモード」も搭載しています。

ブラシ、手元ハンドル部等にSIAA認定抗菌加工を採用。回転ブラシの植毛には、アレルパンチ加工（赤色）と、ウイルス抑制加工（紫色）を採用。清潔を保ちながらお掃除をすることができ、回転ブラシをお手入れする際も安心です。

