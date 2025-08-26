石川県中能登町で始まった日本酒を蒸留する新しい酒づくりへの挑戦。伝統的な酒文化を継承し、発展させる「創造的復興」の取り組みを取材しました。

日本酒を低温で蒸留して生みだされる酒「浄酎」。研ぎ澄まされたコメの旨味と、滑らかな口当たりが特徴です。

記者レポート「池月などでおなじみの鳥屋酒造の敷地内に作られたのが、こちらNOTO Naoraiです」

2025年4月、中能登町一青に「浄酎」の生産拠点として開設された「能登浄溜所」。広島県で浄酎を生産してきたナオライが「NOTO Naorai」を立ち上げ、2025年6月から「浄酎 White」の生産が始まりました。

NOTO Naorai 三宅紘一郎社長「私たちナオライは酒蔵の再生ということをテーマに事業をしてまして、能登半島の酒蔵の再生ですとか地方創生に繋がる仕事がしたくてこの能登浄溜所を設立しました」

三宅さんが初めて能登を訪れたのは、2024年10月。目の当たりにしたのは震災の爪痕でした。

NOTO Naorai 三宅紘一郎社長「非日常な風景を私も何度も拝見しています。その中で、これからの未来をどのように作っていくかという思いを持たれている方、非常に多いと思いましたので、何か自分たち「NOTO Naorai」もこの地域に貢献できることをやりたいなと思いながら過ごしてました。」

スタッフには中能登町に移住してきた20代から30代の若手4人を採用しました。全員、酒に関わる仕事は初めてです。

NOTO Naorai 菅井慎吾さん（生産担当）「僕も今年に入社しましたけれど、この機械で新しい何かお酒ができるっていうのを是非自分も作ってみたいなぁと思っていました。それで、この作った酒でみんなが飲んでるような状況で『僕が作った』っていう風な感じで言えたらなぁと思っている」

8月20日、造った酒を瓶に詰める「充填機」が導入されました。大量流通を目指す上で欠かせないシステムです。

NOTO Naorai 菅井慎吾さん（生産担当）「これまでは手充填、手詰めでやってましたので、なるべくちゃんと衛生的にやらなければいけないとか思いましたが、機械が入って衛生面の部分でも安心してやれることが今回この充填機入って一番大きいなと思いました」

これらの資金源となったのが能登の復興支援や経済再生を目指す「のとBeyond復興ファンド」です。NOTO Naoraiはその第一号に採択されました。

QRインベストメント 投資事業部 阿慈知和幸部長「ご苦労されている地元の方と新しい技術を持った方、その方がやっぱり復興に向けて新しいチャレンジをしていく、まさに『創造的復興』という意味では非常に良いモデルだという風に私共も感じましたので、これはもう是非私共でご支援をさせていただきたいということで投資をさせていただいたという次第です」

8月21日、関係者を招いての「浄酎 White」のお披露目会が金沢で開かれました。

NOTO Naorai 三宅紘一郎社長「私たちのビジネスをまとめますと、パートナーとなるのは能登中の日本酒、もしくは石川の日本酒酒蔵さん。そこを一軒一軒ノックをしていきまして、この度、中能登町に造りました浄溜所に仕入れていきます。そこから浄酎と発酵調味料を作ってそれを売っていくと。こういうモデルでございます。このモデルによって、日本酒だったものがですね、蒸留酒マーケットとかバイオマーケットに変化していくということが言える」

中能登町で使われる乾杯代わりのかけ声「弥栄！」という音頭と共に参加者たちが「浄酎 White」を試飲します。アルコール度数40度の浄酎をロックで飲んだ参加者からは「うわ〜、くるなぁ」という呟きが。

参加者「なんか何でも合いそうな感じですね。魚もお肉も。」「能登は地震とかありましたので、復旧・復興に向けてこれが一つの象徴みたいな形になっていくと非常に良いのかなぁという風に感じてます」

NOTO Naorai たけおまりこさん（お披露目会を企画・運営）「皆さんが喜んで浄酎を飲んでいただける姿であったりとか、私たちの思いが伝わったのではないかなというのと、あとは皆さんと一体になってこれからどんどんこのNOTO Naoraiという会社が大きくなっていくんじゃないかなっていうのを感じられる時間になりました。」

翌日、金沢市木倉町のレストランで開かれたディナーイベントでは、フルコースとして出される8品全てに浄酎が様々な飲み方で提供されました。

CRAFEAT 料理家 奥村仁さん「池月の仕込み水で前割りしてアルコール度数を8度まで落としてあります。なので、一番最初に浄酎のピュアな焼酎とは違う日本酒のような香りとスッキリした口当たりをぜひ輪島塗の口当たりと一緒に味わっていただければと」

浄酎を飲んだ客は「おいしい」と思わず笑みをこぼします。

中能登で採れた野菜や肉などを使用した料理の数々。浄酎がその味を一層引き立てます。

２杯目として提供されたのは、浄酎のハイボール。そして、ハイボールに合わせるのは、輪島塗のお重に盛り付けられた前菜の盛合せ。全て中能登の食材で作られています。客からは「あー、すごい」「キレイ」などと感嘆の声があがります。

客「飲んでみて飲みやすくてスッと入っていろいろ楽しめるなぁと思います」

「能登の日本酒がまた価値を高めて、これまた世界にも輸出できたりとか、これ能登の復興に対してもすごく価値のあることだと思います」

伝統的な日本酒を蒸留酒に。その生産の過程で発生するアミノ酸を利用した発酵調味料の開発。三宅さんが描くビジネスプランにはもうひとつの柱があります。

NOTO Naorai 菅井慎吾さん（生産担当）「こちら熟成室になっておりまして、できた浄酎を樽で熟成するスペースになっております。今は8樽あるんですけど、ゆくゆくはもっと樽を増やして熟成を進めていけたらと思います」

ミズナラやオークの木で作られた樽が並ぶ中能登町の熟成室。

NOTO Naorai 三宅紘一郎社長「蒸留所を作ると世界中から蒸留所作ったので見に来る可能性もあるんですね。インバウンドにもつながるような取り組みもしたいし、逆に地域で作った物を外に出していく、こういう両面をこの地域から表現していきたいなという風に思います」

将来的にはこの熟成室で地元の食材を使った浄酎に合う料理作り体験なども計画しているということです。

NOTO Naorai 三宅紘一郎社長「NOTO Naoraiは10年、20年、30年と地域に根をしっかりと張って、いろいろな酒蔵さんと農家さんといろんな中能登町の文化と連携できるような酒蔵を目指していきたいという風に思っています。すごく長い目線で地域に溶け込めるような展開ができればと思っています」

日本の酒文化の継承と発展、そして地方創生を担う生産拠点へ。新たな酒「浄酎」が中能登の復興を後押しします。