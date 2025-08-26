寝苦しい夜に終止符を打つ！“最高の睡眠”を得るためのHOW TOをこの一冊で！ 【THIS WEEK’S ISSUE】〜雑誌『anan』最新号

猛暑続きで夏疲れもマックスに溜まり、寝苦しさに悩む日々が続くこの時期。読者アンケートを実施したところ、実に75％の人が「今年の夏は寝にくい！」と感じているようで…。でも、カラダを健やかに保つためには良質な睡眠をとることがマスト。そこで今週のananでは、“最高の睡眠”を得るためのメソッドを様々なアプローチでご紹介します。

まずは自分の眠りのリズムを把握して改善の道筋を知るための「睡眠日誌」、そして食事での注意点、温度や光、香りなど睡眠環境の整え方、リカバリーウェアなど“着る寝具”の最新情報、枕やマットレスの正しい選び方、さらに睡眠にまつわる様々なお悩みの解決法まで。自分にできること、悩みにフィットすることから始めてみることで、睡眠の質がきっと改善されるはず！

表紙を飾るのは、二宮和也さんです！ 映画『８番出口』が大きな話題を呼んでいますが、今号のananでは『８番出口』の世界観とスペシャルコラボ。本誌の様々なページに０〜８番の“anan出口”が出現。果たして二宮さんはananの中から脱出することができるのか?! 本誌を隅々までチェックしてみてください！

そして今年ソロデビュー50周年を迎えた矢沢永吉さんが、なんとスペシャルエディション表紙に登場！ 中面グラビアでもこれぞYAZAWAな超絶かっこいい姿を、私物のギター持参で繰り広げていただいています。矢沢さんのアーティストとしての矜持をユーモアたっぷりに語ってくださったロングインタビューも必読です。

さらに、ますます美しさに磨きがかかる中条あやみさんが表紙のスペシャルエディションも！ 睡眠特集では中条さんの美の秘密ともいうべき睡眠にまつわるこだわりもお聞きしました。他にも、主演舞台『アリババ』『愛の乞食』の初日間近の安田章大さん、グループ初となるアルバム『WHO I AM』のリリースを控えたME:IからMIUさん＆KOKONAさんも登場！ 今週も盛りだくさんの一冊です！（YM）