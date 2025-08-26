主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11( 11)
TOPIX先物 9月限 37( 37)
日経225ミニ 9月限 363( 363)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 9月限 346( 346)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 20( 20)
日経225ミニ 9月限 348( 348)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 751( 347)
12月限 11( 9)
TOPIX先物 9月限 23( 17)
日経225ミニ 9月限 46168( 21170)
10月限 78( 30)
11月限 4( 2)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 328( 200)
12月限 9( 3)
日経225ミニ 9月限 23504( 11740)
10月限 87( 47)
11月限 10( 0)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 51( 51)
日経225ミニ 9月限 3163( 3163)
10月限 55( 55)
11月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 195( 195)
12月限 14( 14)
TOPIX先物 9月限 28( 28)
日経225ミニ 9月限 11193( 11193)
10月限 21( 21)
11月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
