　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　37(　　　37)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 363(　　 363)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 346(　　 346)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 348(　　 348)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 751(　　 347)
　　　　　 　 　12月限　　　　　11(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　23(　　　17)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 46168(　 21170)
　　　　　 　 　10月限　　　　　78(　　　30)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 2)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 328(　　 200)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 9(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 23504(　 11740)
　　　　　 　 　10月限　　　　　87(　　　47)
　　　　　 　 　11月限　　　　　10(　　　 0)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3163(　　3163)
　　　　　 　 　10月限　　　　　55(　　　55)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 195(　　 195)
　　　　　 　 　12月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　28(　　　28)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 11193(　 11193)
　　　　　 　 　10月限　　　　　21(　　　21)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース