主要国内証券 先物取引高情報まとめ（8月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1499( 647)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 3489( 563)
日経225ミニ 9月限 7447( 7219)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 46( 0)
TOPIX先物 9月限 551( 239)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 209( 0)
TOPIX先物 9月限 3070( 460)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 836( 337)
12月限 69( 69)
TOPIX先物 9月限 486( 486)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 3205( 3146)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 293( 293)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 5( 5)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1549( 785)
12月限 183( 99)
TOPIX先物 9月限 276( 228)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 87574( 39187)
10月限 363( 101)
11月限 19( 17)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 598( 412)
12月限 49( 37)
日経225ミニ 9月限 45415( 21953)
10月限 156( 74)
11月限 5( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6( 6)
日経225ミニ 9月限 6173( 6173)
10月限 142( 142)
11月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 546( 546)
12月限 90( 90)
日経225ミニ 9月限 32362( 32362)
10月限 37( 37)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1499( 647)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 3489( 563)
日経225ミニ 9月限 7447( 7219)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 46( 0)
TOPIX先物 9月限 551( 239)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 209( 0)
TOPIX先物 9月限 3070( 460)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 836( 337)
12月限 69( 69)
TOPIX先物 9月限 486( 486)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 3205( 3146)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 293( 293)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 5( 5)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1549( 785)
12月限 183( 99)
TOPIX先物 9月限 276( 228)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 87574( 39187)
10月限 363( 101)
11月限 19( 17)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 598( 412)
12月限 49( 37)
日経225ミニ 9月限 45415( 21953)
10月限 156( 74)
11月限 5( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6( 6)
日経225ミニ 9月限 6173( 6173)
10月限 142( 142)
11月限 7( 7)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 546( 546)
12月限 90( 90)
日経225ミニ 9月限 32362( 32362)
10月限 37( 37)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース