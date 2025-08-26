　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1499(　　 647)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3489(　　 563)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7447(　　7219)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　46(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 551(　　 239)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 209(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3070(　　 460)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 836(　　 337)
　　　　　 　 　12月限　　　　　69(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 486(　　 486)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3205(　　3146)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 293(　　 293)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1549(　　 785)
　　　　　 　 　12月限　　　　 183(　　　99)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 276(　　 228)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 87574(　 39187)
　　　　　 　 　10月限　　　　 363(　　 101)
　　　　　 　 　11月限　　　　　19(　　　17)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 598(　　 412)
　　　　　 　 　12月限　　　　　49(　　　37)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 45415(　 21953)
　　　　　 　 　10月限　　　　 156(　　　74)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 5(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6173(　　6173)
　　　　　 　 　10月限　　　　 142(　　 142)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 546(　　 546)
　　　　　 　 　12月限　　　　　90(　　　90)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 32362(　 32362)
　　　　　 　 　10月限　　　　　37(　　　37)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース