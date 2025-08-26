『The Covers 中島みゆきディープ・ナイト！』が2週連続で放送！名曲カバーに加え、中島みゆきの貴重映像も
9月7・14日にNHK BSで 『The Covers 中島みゆきディープ・ナイト！』が放送される。
■半世紀にわたり愛され続ける「中島みゆき作品」の魅力を深堀り
NHKの音楽番組『The Covers』が、BSで2週連続で届けるこのスペシャル番組では、半世紀にわたり愛され続ける「中島みゆき作品」の魅力を深堀り。
ゲストに工藤静香、郷ひろみ、田島貴男、ELAIZA（池田エライザ）を迎え、7月にNHK総合で放送された特集の“拡大＆決定版”として、未公開のパフォーマンスやトーク、名作カバーや中島の秘蔵映像を交えて届ける。
1975年「アザミ嬢のララバイ」でデビューし、9月で50周年を迎えた中島みゆき。
9月7日の「第1夜」では、そんな中島みゆきが手掛けた提供作を中心に、その魅力に迫る。
ソングライターとしてドラマや映画、アーティストに向けて、数々の名作を提供する中島みゆき。
そんな「提供作のカバー選」では、柴咲コウ、平原綾香、郷ひろみ、宮本浩次がパフォーマンス。
さらに、アーティストとして中島みゆきから最も多くの楽曲提供を受ける工藤静香のヒットソングを「NHKアーカイブス映像」で辿る。
そして、そんな中島みゆきの最新提供作である工藤静香「海燕（かいえん）」も披露。工藤は、中島みゆきとの出会いやその関係性も語る。
さらに、中島みゆきより3年前にデビューし、今年70歳のメモリアルイヤーの郷ひろみが最新曲「最強無敵のDong Dong Dong!」を披露する。
9月14日の「第2夜」では、デビュー初期から2000年代の名曲まで、愛され続ける「中島みゆき作品」を「いま」に歌い継ぐ。
「名曲カバーセレクション」には、デビュー曲「アザミ嬢のララバイ」を歌う工藤静香から、アイナ・ジ・エンド、ELAIZA（池田エライザ）、JUJU、斉藤由貴らの歌姫たち、そして竹原ピストル、田島貴男などの骨太アーティストまで、それぞれが愛する中島みゆきの名曲を個性豊かにカバー。
さらに、中島みゆきのメッセージソングに深い感銘を受けたという、田島貴男のオリジナル曲「ソウルがある」を迫力の弾き語りパフォーマンス。中島みゆき「時代」を愛するELAIZAは、自身が作詞を手掛けた最新ナンバー「テキトーLOVE」を歌唱する。
トークでは、中島みゆきの楽曲の魅力を1970年代から200年代まで、中島のレアなライブ映像を交えて、紐解いていく。
NHK BSならではのスペシャル感で贈る、中島みゆきディープ・ナイト。中島みゆき作品の魅力と、名作カバーにどっぷり浸るSPナイトをお見逃しなく。
■番組情報
NHK BS『The Covers 中島みゆきディープ・ナイト！』
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
カバーズゲスト：ELAIZA（池田エライザ）、工藤静香、郷ひろみ、田島貴男 （五十音順）
■第1夜「時代を彩る提供作品」
09/07（日）22:50～23:19
[曲目]
工藤静香「海燕」
郷ひろみ「最強無敵の Dong Dong Dong!」
「中島みゆき 名曲カバーセレクション」
柴咲コウ「銀の龍の背に乗って」（2003）
平原綾香「誕生」（1992）
「提供作品・名曲カバー 」
郷ひろみ「かもめはかもめ」（1978／研ナオコ）
宮本浩次「春なのに」（1983／柏原芳恵）
「NHK アーカイブスで贈る『中島みゆき×工藤静香 名作セレクション』」
「FU-JI-TSU」「MUGO・ん・・・色っぽい」「慟哭」「激情」
■第2夜「時代を照らす名曲たち」
09/14（日）22:50～23:19
[曲目]
田島貴男「ソウルがある」
ELAIZA（池田エライザ）「テキトーLOVE」
「中島みゆき 名曲カバーセレクション」
工藤静香「アザミ嬢のララバイ」（1975）
アイナ・ジ・エンド「化粧」（1978）
竹原ピストル「ファイト！」（1983）
田島貴男「ヘッドライト・テールライト」（2000）
JUJU「糸」（1992）
斉藤由貴「歌姫」（1982）
ELAIZA（池田エライザ）「時代」
