　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4874(　　4302)
　　　　　 　 　12月限　　　　　50(　　　50)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7334(　　7334)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 80230(　 80230)
　　　　　 　 　10月限　　　　5499(　　 799)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2145(　　2075)
　　　　　 　 　12月限　　　　　34(　　　34)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4536(　　4536)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 43032(　 43032)
　　　　　 　 　10月限　　　　1155(　　 455)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　36(　　　11)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　51(　　　51)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 256(　　 256)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 188(　　 188)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1796(　　1790)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4209(　　4183)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 283(　　 283)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1641(　　1641)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5362(　　5362)
　　　　　 　 　10月限　　　　　29(　　　29)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 487(　　 487)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 672(　　 672)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1253(　　1245)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 415(　　 415)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1692(　　1692)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8242(　　8242)
　　　　　 　 　10月限　　　　　40(　　　40)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 115(　　　54)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　81(　　　81)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　54(　　　54)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　56(　　　40)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　53(　　　53)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 5(　　　 5)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース