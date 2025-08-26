外国証券 先物取引高情報まとめ（8月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4874( 4302)
12月限 50( 50)
TOPIX先物 9月限 7334( 7334)
日経225ミニ 9月限 80230( 80230)
10月限 5499( 799)
11月限 4( 4)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2145( 2075)
12月限 34( 34)
TOPIX先物 9月限 4536( 4536)
日経225ミニ 9月限 43032( 43032)
10月限 1155( 455)
11月限 17( 17)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 36( 11)
TOPIX先物 9月限 51( 51)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 256( 256)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 188( 188)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 1796( 1790)
日経225ミニ 9月限 4209( 4183)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 283( 283)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 1641( 1641)
日経225ミニ 9月限 5362( 5362)
10月限 29( 29)
11月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 487( 487)
TOPIX先物 9月限 672( 672)
日経225ミニ 9月限 1253( 1245)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 415( 415)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 1692( 1692)
日経225ミニ 9月限 8242( 8242)
10月限 40( 40)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 115( 54)
TOPIX先物 9月限 81( 81)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 54( 54)
TOPIX先物 9月限 56( 40)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 53( 53)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4874( 4302)
12月限 50( 50)
TOPIX先物 9月限 7334( 7334)
日経225ミニ 9月限 80230( 80230)
10月限 5499( 799)
11月限 4( 4)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2145( 2075)
12月限 34( 34)
TOPIX先物 9月限 4536( 4536)
日経225ミニ 9月限 43032( 43032)
10月限 1155( 455)
11月限 17( 17)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 36( 11)
TOPIX先物 9月限 51( 51)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 256( 256)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 188( 188)
12月限 4( 4)
TOPIX先物 9月限 1796( 1790)
日経225ミニ 9月限 4209( 4183)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 283( 283)
12月限 2( 2)
TOPIX先物 9月限 1641( 1641)
日経225ミニ 9月限 5362( 5362)
10月限 29( 29)
11月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 487( 487)
TOPIX先物 9月限 672( 672)
日経225ミニ 9月限 1253( 1245)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 415( 415)
12月限 6( 6)
TOPIX先物 9月限 1692( 1692)
日経225ミニ 9月限 8242( 8242)
10月限 40( 40)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 115( 54)
TOPIX先物 9月限 81( 81)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 54( 54)
TOPIX先物 9月限 56( 40)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 53( 53)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 10月限 5( 5)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース