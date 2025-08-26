外国証券 先物取引高情報まとめ（8月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 19872( 18468)
12月限 288( 188)
TOPIX先物 9月限 28962( 28648)
12月限 333( 133)
日経225ミニ 9月限 243559( 243559)
10月限 3649( 3649)
11月限 143( 143)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 14384( 13576)
12月限 473( 473)
TOPIX先物 9月限 25068( 24548)
12月限 57( 57)
日経225ミニ 9月限 135437( 135437)
10月限 4343( 2843)
11月限 125( 125)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 819( 345)
TOPIX先物 9月限 1230( 330)
12月限 201( 1)
日経225ミニ 9月限 3153( 3153)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3427( 2485)
TOPIX先物 9月限 9510( 3108)
日経225ミニ 9月限 2958( 2902)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2503( 1923)
TOPIX先物 9月限 11222( 7286)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 7303( 7303)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2359( 1112)
12月限 21( 21)
TOPIX先物 9月限 4716( 4704)
日経225ミニ 9月限 4192( 4192)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1983( 1871)
12月限 30( 30)
TOPIX先物 9月限 7058( 6958)
日経225ミニ 9月限 23790( 23790)
10月限 149( 149)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 199( 0)
TOPIX先物 9月限 1052( 852)
日経225ミニ 10月限 1500( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10( 0)
TOPIX先物 9月限 2298( 2298)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 290( 253)
TOPIX先物 9月限 713( 713)
日経225ミニ 10月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
