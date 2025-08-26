　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 19872(　 18468)
　　　　　 　 　12月限　　　　 288(　　 188)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 28962(　 28648)
　　　　　 　 　12月限　　　　 333(　　 133)
日経225ミニ　 　 9月限　　　243559(　243559)
　　　　　 　 　10月限　　　　3649(　　3649)
　　　　　 　 　11月限　　　　 143(　　 143)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 14384(　 13576)
　　　　　 　 　12月限　　　　 473(　　 473)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 25068(　 24548)
　　　　　 　 　12月限　　　　　57(　　　57)
日経225ミニ　 　 9月限　　　135437(　135437)
　　　　　 　 　10月限　　　　4343(　　2843)
　　　　　 　 　11月限　　　　 125(　　 125)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 819(　　 345)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1230(　　 330)
　　　　　 　 　12月限　　　　 201(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3153(　　3153)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3427(　　2485)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9510(　　3108)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2958(　　2902)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2503(　　1923)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 11222(　　7286)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7303(　　7303)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2359(　　1112)
　　　　　 　 　12月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4716(　　4704)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4192(　　4192)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1983(　　1871)
　　　　　 　 　12月限　　　　　30(　　　30)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7058(　　6958)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 23790(　 23790)
　　　　　 　 　10月限　　　　 149(　　 149)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 199(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1052(　　 852)
日経225ミニ　 　10月限　　　　1500(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　10(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2298(　　2298)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 290(　　 253)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 713(　　 713)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース