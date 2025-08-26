MLB公式サイトは25日（日本時間26日）、最新の年間MVP模擬投票を実施。ア・リーグはカル・ローリー捕手（マリナーズ）がアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）を抑えて初のトップに。ナ・リーグは大谷翔平投手（ドジャース）が圧倒的な支持で1位に選出された。

■ア・リーグはローリーが初のトップ

今回の投票では、MLB公式37人の専門家がMVP争いを予想。投票はこれまでのパフォーマンスに加えて、今後の活躍も考慮されている。投票者は各リーグのトップ5を選び、1位票に5ポイント、2位票に4ポイント……以下同様にポイントを割り当てている。

最新の投票結果でア・リーグトップに立ったローリーは、1位票を22票獲得し15票のジャッジを上回った。ローリーは、同日の試合で捕手史上初の50本塁打を記録。129試合出場のうち、98試合でマスクを被り、守備でもチームの中心的存在となっている。

2位に後退したジャッジは、前半戦で打率.324、OPS 1.108、40本塁打をマークしたが、オールスター後に失速。右前腕屈筋の張りで故障者リスト入りし、DH中心の起用が影響したと見られる。

■ナ・リーグはライバルPCAが失速

また、ナ・リーグでは大谷が34票の1位票で他を圧倒。ナ・リーグトップの45本塁打、OPS1.004、得点122をマークし、投手としては27回1/3イニングで35奪三振を記録。投打二刀流としての価値は大きく、2位のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、3位のピート・クロウ＝アームストロング外野手（カブス）に大差をつけた。

一時は大谷の最大のライバルとされた「PCA」ことクロウ＝アームストロングは、後半戦打率.218、3本塁打、OPS.662と大失速。ライバル候補から一気に転落した。