「日経225オプション」9月限プット手口情報（26日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 88( 88)
楽天証券 38( 38)
SBI証券 23( 15)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 6( 6)
BNPパリバ証券 5( 5)
マネックス証券 1( 1)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 34( 34)
UBS証券 20( 20)
SBI証券 6( 4)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
SBI証券 41( 15)
楽天証券 7( 7)
松井証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
バークレイズ証券 18( 18)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
SBI証券 4( 0)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
バークレイズ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 73( 73)
ゴールドマン証券 14( 14)
楽天証券 13( 13)
バークレイズ証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万2625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
バークレイズ証券 8( 8)
楽天証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
