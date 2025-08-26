「日経225オプション」9月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 46( 46)
JPモルガン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
松井証券 4( 4)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 177( 177)
SBI証券 62( 40)
BNPパリバ証券 25( 25)
楽天証券 24( 24)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 18( 18)
松井証券 15( 15)
UBS証券 10( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
ビーオブエー証券 5( 5)
岩井コスモ証券 2( 2)
みずほ証券 20( 0)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
UBS証券 5( 5)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 60( 60)
UBS証券 20( 20)
BNPパリバ証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
モルガンMUFG証券 200( 0)
SBI証券 2( 0)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 542( 342)
SBI証券 454( 214)
ソシエテジェネラル証券 321( 121)
BNPパリバ証券 69( 69)
JPモルガン証券 40( 40)
三菱UFJeスマート 23( 23)
楽天証券 17( 17)
松井証券 17( 17)
東海東京証券 10( 10)
安藤証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
アイザワ証券 2( 2)
あかつき証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
豊証券 1( 1)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 85( 85)
BNPパリバ証券 54( 54)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
楽天証券 10( 10)
松井証券 10( 10)
SBI証券 6( 2)
