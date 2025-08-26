　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　46(　　46)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)


◯4万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 177(　 177)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　62(　　40)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　25(　　25)
楽天証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
ソシエテジェネラル証券　　　　　20(　　20)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　18(　　18)
松井証券　　　　　　　　　　　　15(　　15)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 5(　　 5)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
みずほ証券　　　　　　　　　　　20(　　 0)


◯4万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　17(　　17)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 5)


◯4万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　60(　　60)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 200(　　 0)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 542(　 342)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 454(　 214)
ソシエテジェネラル証券　　　　 321(　 121)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　69(　　69)
JPモルガン証券　　　　　　　　　40(　　40)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　23(　　23)
楽天証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　17)
東海東京証券　　　　　　　　　　10(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
日産証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
アイザワ証券　　　　　　　　　　 2(　　 2)
あかつき証券　　　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
豊証券　　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)


◯4万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　85(　　85)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　54(　　54)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)