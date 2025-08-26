「日経225オプション」9月限コール手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 45( 45)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 283( 83)
BNPパリバ証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 227( 27)
SBI証券 37( 13)
楽天証券 13( 13)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ゴールドマン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
SBI証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 434( 234)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
SBI証券 50( 30)
BNPパリバ証券 30( 30)
楽天証券 29( 29)
JPモルガン証券 220( 20)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 6( 6)
UBS証券 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
岩井コスモ証券 4( 4)
安藤証券 2( 2)
あかつき証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
バークレイズ証券 200( 0)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 21( 21)
BNPパリバ証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 89( 89)
BNPパリバ証券 46( 46)
ソシエテジェネラル証券 20( 20)
楽天証券 7( 7)
松井証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 4( 4)
