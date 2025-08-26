»³ÅÄÍµµ®¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¡¦ÏÂÍø¤µ¤ó¤Î»àµî¤òÊó¹ð¡¡4Ç¯Á°¤«¤é¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¡Ö¸Î¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ê¸ø¤Ë¤Ï¤»¤º¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢Éã¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ç³èÌö¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î»³ÅÄÏÂÍø¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¼«¿È¤ÎX¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û4Ç¯Á°¤«¤é¤¬¤ó¤ÇÆ®ÉÂ¡Ä¤Û¤Û¾Ð¤àÀ¸Á°¤ÎÏÂÍø¤µ¤ó
¡¡»³ÅÄ¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÚÀ¸Á°¡¢Éã »³ÅÄÏÂÍø¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø¡Û¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Éã »³ÅÄÏÂÍø¤¬8·î16Æü¤Ë60ºÐ¤Ç±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤¬º£Æü¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤¬¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉã¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢µåÃÄOB¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Éã¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¿¼¤¯¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉã¤ÏÌó4Ç¯Á°¤Ë´â¤ò´µ¤¤Æ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸Î¿Í¤Î°Õ»×¤Ë¤è¤ê¸ø¤Ë¤Ï¤»¤º²á¤´¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢Ä¾ÀÜ¤´°§»¢¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¶¡²Ö¤ä¤´¹áÅµ¤Ê¤É¤Î¤ªµ¤¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢À¿¤Ë¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¼Âà¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿´¸¯¤¤¤ÏÍ¤êÆñ¤¯¤ªµ¤»ý¤Á¤À¤±ÄºÂ×½ÐÍè¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éã¤¬À¸Á°¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´¸ü¾ð¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ï¡¢1965Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£ÅìË®¹â¹»¤«¤é83Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£Æâ³°Ìî¼é¤ì¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£91Ç¯¤Ë¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢96Ç¯¤ËÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¥ª¥Õ¤Ë°úÂà¡£°Ê¹ßÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÇÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£¥×¥íÄÌ»»227°ÂÂÇ¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡£
