Mrs. GREEN APPLE¡¢¿·±ÇÁü¤ò¸ø³«¡¡Âçµ¬ÌÏ¥é¥¤¥Ö¤ÎÍâÆü¤Ë¥í¥±¡¢¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×MV»£±Æ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ÖBehind the Scenes¡×
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤¬26Æü¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿·¶Ê¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¡ÖBehind the Scenes¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMrs. GREEN APPLE¡Ö²Æ¤Î±Æ¡×MV»£±Æ¤òÄÉ¤Ã¤¿¡ÖBehind the Scenes¡×¸ø³«
¡¡¡È¿¿²Æ¤Ë¥í¥±¤ò¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¿ÀÆàÀî¡¦»³²¼¤ÕÆ¬ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë2Æü´Ö¤Ç10Ëü¿Í¤ò½¸¤á¤¿¡ÖMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á¡×¤Î³«ºÅÍâÆü¤Ë¥í¥±ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤Ê¤«¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î²Æ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡¢µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢31Æü¤Þ¤Ç½ÂÃ«¡¦MIYASHITA PARK¤Ë¤Æ¡ÖMrs. GREEN APPLE ²Æº×¤êIN MIYASHITA PARK¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£Åìµþ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢±ó¤¤ÅÄ¼Ë¤ä¸Î¶¿¡¢»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Îµ²±¤Ø¤Èµ¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤Î¸¶É÷·Ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Æº×¤ê¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»öÁ°Í½Ìó¡ÊÃêÁª¡ËÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼õÉÕ¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³«ºÅÂÐ¾ÝÆüÁ°Æü¤Î16»þ¤«¤é¡¢Ä¾Á°Í½Ìó¡Ê³ÆÆüÀèÃå¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õÉÕ¤¬ËèÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÃå½ç¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¡£
¡¡¤Ê¤ª¥ß¥»¥¹¤Ï9·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¶Ê¤ò¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
