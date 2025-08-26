元日本テレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する笹崎里菜が、8月24日放送の『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）に“元局アナ手相占い”として宇内梨沙、尾崎里紗と共に出演した。

【写真】「目のクマが半端ない」心配の声が寄せられた笹崎里菜の近影

「NGなし」宣言も、中丸の話は…

番組では、夫である中丸雄一との夫婦喧嘩事情を明かした笹崎。宇内が「夫婦ゲンカしても、私のほうが切り替えが早い。言うこと言ったら5分後には仲直りできる」と告白すると、笹崎は「羨ましい」と反応。中丸との生活を「なんで食器片付けてないの？ とか、日々のことなんですけど、ワァ〜！ って言ってワァ〜！ っと終わる」と笑いながら語った。

しかし、そんな笹崎の告白に、ネット上では《私生活切り売りしないと話題にならないのか…》《中丸との夫婦事情なんて興味ないです》と冷ややかな声が目立った。

「中丸さんの“アパ不倫”騒動で、本来であれば“サレ妻”である笹崎さんには世間からの応援や後押しムードが強くなるはずなのですが……。なぜか彼女には、これまでの“サレ妻”たちのような同情が集まらないようです」（芸能ライター）

さらに、番組内で笹崎は「NGないです！ なんでもOKです！」と宣言したものの、スタッフから「ご主人の話もOKなんですか？」と聞かれると「そこ……ですよね」と言葉を濁した。このやや矛盾した態度には、《いやいや、喧嘩事情とか思いっきり語ってるじゃん》《言ってることめちゃくちゃだな》などのツッコミが相次ぐことに。

笹崎が「浮気する」宣告

加えて、番組恒例の占いでは、占い師・大串ノリコに「アナウンサーには向いていない」「ただの目立ちたがり屋」とバッサリ斬られてしまった笹崎。「アナウンサーには向いていない」との指摘に動揺するものの、苦笑しつつも「分かります。向いてないな、と思うことしかなくて」と本音を吐露した。

「なんで自分ここにいるんだろう、と思うことが本当に多くて」と日テレ時代を振り返り、「しゃべることは確かに好きなんだけど、誰かが書いてくださった原稿を読むって言うのが、すごく……」と本音を語った。原稿を読むよりも自分の言葉で話すことが好きだと明かし、「オンリーワンでいたい」と強調。その素直な姿に、スタジオは笑いに包まれた。

また、笹崎の手相は結婚線が長く、「社会的成功をした人と結婚する」との占い結果が。これは中丸との結婚がある意味その通りなのだが、続いて大串は「笹崎さんが浮気する」と衝撃の占い結果を告げた。

「結婚して即浮気されながら、なぜか占い師からは笹崎さん側が“浮気をする”と言われる始末。同情されるどころか、皮肉すぎる結果となりましたね。この内容には、さすがに笹崎さんも驚きを隠せない様子でした」（テレビ誌ライター）

世間の反応も占い結果も、ここまで同情が集まらずに厳しいのは、ある意味で笹崎のキャラが立っているからと言えるかもしれない。自ら掲げた「オンリーワンでいたい」との言葉のとおり、意外とたくましく芸能界を渡り歩いていくのかも……？