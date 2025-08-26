"すっぴん爪でサンダル"は卒業！【40・50代】が褒められる「フットネイル」って？

まだまだサンダルコーデを楽しめる、今の時期。せっかくなら、お気に入りのサンダルをより魅力的に彩る、フットネイルに力を入れてみては。ここ数年トレンドが続くマグネットネイルをはじめとする、40代・50代の大人女性にこそふさわしい、リュクスなネイルデザインを集めました。合わせるサンダルとの相性も含めて、その魅力をご紹介します。

サンダルの種類を選ばない、リュクスなベージュ

足元に馴染む、明るいベージュのマグネットネイル。なかでも、滑らかな光沢で奥行き感を演出できる微粒子タイプを選ぶのが、リュクスに仕上がるポイントです。カラーで引き算しておくことで、カジュアルからフェミニンまで幅広いテイストのサンダルと相性抜群に。ゴールドカラーの繊細なアートをワンポイントとして加えて、上品なサンダルコーデを楽しめそう。

王道フレンチの大人アレンジ

定番アートとしてお馴染みの、フレンチネイル。フットネイルで取り入れるなら、フレンチを入れる指は親指とその他1本程度に抑えて、ポイント使いするのがおすすめ。ベース次第で雰囲気が変わるものの、残暑が続くこのタイミングで選ぶならシルバーカラーのラメがきらめくカラーが涼し気。フレンチの爽快なホワイトが映え、爪の形もいっそうキレイに見せられます。

シックに落ち着く大人の配色

夜空のようにミステリアスな、ブラックを使ったフットネイル。マグネットネイルのラメで光を集めれば、重く見える心配はなく、落ち着きだけを味方にできます。ブラックネイルと相性がいいのは、シャープなシルバーカラーのラメ。今季らしいパステルカラーのサンダルやラフなビーチサンダルに、大人のシャレ感を加えられそう。早めに秋を意識したい場合にも、オススメです。

足元なら大胆に遊んでもOK

ハンドだと派手に思えるネイルデザインも、靴で隠せるフットネイルなら、気軽に楽しめるはず。お茶目なビジューアートは、平成レトロなファッショントレンドに通じる、遊び心を感じさせます。ちょっぴりピュアな、ピンクのニュアンスアートと並べれば、サンダルを穿いて今すぐ夜遊びに出かけたくなるかも。メタリックなミュールに合わせたコケティッシュな装いや、スポーツサンダルに合わせたミックススタイルなど、トレンドファッションを思い切り楽しんでみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chiii.yyy様、@erfolgginza様、@geeeeechan様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S