歌手のマライア・キャリー（５６）が、ＭＴＶビデオ・ミュージック・アワード（ＶＭＡ）でマイケル・ジャクソン・ビデオ・ヴァンガード賞を受賞する。来月７日に２０年振りにＶＭＡのステージに上がり、ミュージック・ビデオとポップカルチャーへの「卓越した貢献と深い影響」を称える同賞を受け取る予定だ。



【写真】ステージで熱唱するマライア・キャリー

同賞は故マイケル・ジャクソンさんによる、１９９１年のビデオ・ヴァンガード賞受賞を受けて改名されたもので、トロフィーは他のＶＭＡ部門の銀製のものとは異なり、金メッキの宇宙飛行士（ムーンパーソン）となる。ちなみに過去の同賞受賞者には、ザ・ビートルズ、マドンナ、ビヨンセ、リアーナ、ケイティ・ペリー、ジャスティン・ティンバーレイクなどがいる。



今年のＶＭＡではマライアがニューヨーク州エルモントのＵＢＳアリーナから生中継されるショーでメドレーを披露する予定だ。また今回司会を担当するラッパーのＬＬ・クール・Ｊは１９９７年にマイケル・ジャクソン・ビデオ・ヴァンガード賞を受賞、当時マライアがプレゼンターを務めていた。



マライアのＶＭＡでの最後のパフォーマンスは２００５年、１０枚目のアルバム「ＭＩＭＩ」リリースを祝ってのもので、他にも１９９１年には故ホイットニー・ヒューストンと共演していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）