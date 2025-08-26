「ビジュ爆発しすぎ」八木勇征、ハイトーンヘア×赤カラコンの美麗SHOTに絶賛の声「最高なんですけど」

8月25日、FANTASTICS from EXILE TRIBE・八木勇征がInstagramを更新した。

【写真】斬新な“上アングル”自撮りSHOTを公開

八木は、自身のInstagramアカウントにて、グループの最新曲『BFX』のミュージックビデオが8月29日の21時30分より公開されることを告知すると、ハイトーンのセンター分けヘアに赤いカラコンといったビジュアルで、上アングルから撮影した自撮りショットを公開。

この投稿に対して、ファンからは、「お顔強すぎ」「衣装ヘアメ全部似合いすぎ」「赤い目がバンパイア みたい」「人外の美しさだよ」「異世界のチートイケメンだ！」「神々しい」「カッコよすぎ〜！」 「上からのアングル最高なんですけど」「ほんまにビジュ爆発しすぎ」といった絶賛の声が寄せられている。

FANTASTICS from EXILE TRIBEのボーカルを務め、2021年に放送された『美しい彼』（MBS）への出演をきっかけに、現在は俳優としても活躍する八木。今回触れていた『BFX』は、『FANTASTICS LIVE TOUR 2025 “BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-』テーマ曲で、9月17日にシングルリリースが予定されている。