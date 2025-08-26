「これを機会に和歌山と新潟の往来が盛んになれば」白浜に新潟拠点『トキエア』のチャーター便が就航　“パンダいなくなった和歌山”の魅力発信に期待

パンダがいなくなった和歌山県の白浜に新潟からチャーター便が。その狙いとは？



和歌山県の南紀白浜空港に到着したプロペラ機。新潟空港を拠点とする航空会社「トキエア」の機体です。トキエアによりますと、はじめて和歌山県に着陸したということです。



８月２６日は定員の約６割、４０人ほどが搭乗していて、中には大手旅行会社が組んだ新潟発和歌山３日間ツアーに参加する人たちもいました。





（搭乗客）「高野山に行ったことがなかったので、今回は高野山に行こうと思って（ツアーに）参加しました」（搭乗客）「来づらいところと言っては失礼ですけど、直行便があればいいんじゃないかなと思います」待ち受ける和歌山側は県のＰＲキャラクター「きいちゃん」も駆けつけるなどの力のいれよう。その背景にあるのは今年６月にあった「パンダの返還」です。和歌山にとっては観光の目玉の１つを失った分、他の魅力を発信する必要があります。（和歌山県港湾空港振興課 田端一哉課長）「和歌山県には温泉であったり熊野三山であったりおいしいものがたくさんありますので、多くの方がこれからも来ていただけるように、飛行機のチャーター便や定期便の増便につなげていきたい」一方の新潟県。去年７月に「佐渡島の金山」が世界文化遺産に登録されたほか、「トキエア」の名前の通り、トキを間近に観察できる公園があるなど関西からの観光客を呼び込みたい考えです。トキエアなどは双方の観光ニーズがあると見込んで行き来しにくかった新潟と和歌山をつなぎ今回のチャーター便就航につながったということです。トキエアの担当者は「手ごたえを感じた」と期待をこめます。（トキエア・オペレーション室 和田周三さん）「今回乗っていただいたお客さんを見ると、今後商機はあるかなと思っていて、これを機会に和歌山と新潟の往来が盛んになればいいなと思っています」