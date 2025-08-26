9月4日に佐賀競馬場で行われる「第25回サマーチャンピオン」（Jpn3）のPRのため、佐賀競馬オフィシャル女性アイドルグループ「UMATENA」の大原萌、望月琉菜、垂水愛莉が26日、東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れた。

1400メートルの指定交流競走で午後8時発走予定。昨年優勝のアラジンバローズ（兵庫）、JRAからはエンペラーワケア、クロジシジョーなどが出走する。

大原はエンペラーワケアに注目。「（佐賀県出身の）川田騎手が佐賀競馬で勝つ姿を見たい」と熱望した。

望月は「アラジンバローズの下原騎手は佐賀での騎乗も慣れているので2連覇を目指してもらいたい」と期待。

ジュゲムーンが気になっている垂水は「佐賀では高知の馬が勝っている印象。昨年の優勝馬は8歳なので3歳馬にもチャンスがあるはず」と分析した。

当日はUMATENAのライブも行われる。ニコニコ生放送およびYouTubeのスペシャル番組は佐賀競馬場のスタジオから生配信し、元ジョッキーの佐藤哲三、熊沢重文、細江純子の各氏が出演する。