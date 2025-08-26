山形市の地域密着型スーパー「エンドー」で年に1度の夏祭りが開催されました。県内外から1000人以上の買い物客が訪れたイベント当日の様子を取材しました。



8月23日午後2時から始まったスーパー「エンドー」の夏祭りには、県内外から1000人を超える人が訪れました。



エンドー店主・遠藤英則さん「暑い日にビールを飲むのもおいしいのでたくさんの人に来てほしい」





この日はピザやかき氷、ビールにタコスなど県内各地から10店が出店し、マルシェのような形でイベントを盛り上げます。エンドー店主・遠藤英則さん「猛暑日37度予想。暑い、すべてが暑い。サウナだ」ボタコーヒー「やばいね、これは暑いわ」英則さんの妻・遠藤えりさん「げそ天は600人前用意した。暑いのは心配ですけど天気良いのでかき氷とかビールとかいっぱい売れてくれたらいい」午後2時。まだ日の高い時間から始まったエンドー夜市。山形市から「通常営業の時は来たことあるが、夏祭りがこんなに盛り上がってるとは思わなかった。非常に楽しくてお酒も進んでいる」山形市から「他の夏祭りと全然違う。アットホームでいい雰囲気」山形市から「射的とか型抜きとかできて楽しい」仙台から「ちょー楽しいです。（スーパー主体の夏祭りは）仙台では見たことない」普段から店に足を運ぶ常連客も。常連客「うま～い。何回も来てる私、最初から。一番楽しみだ」「楽しいなっす」このイベントが始まったのは4年前。エンドーがある山形市長町ではかつて、毎年地区の夏祭りが行われていました。周辺住民「コロナの前までは毎年していたので小さい時に参加したり、娘に浴衣着せて行ったりしていた。コロナになってから無くなってしまったので、全部の世代が楽しめるようなイベントがあるのはすごくいい。これからも続けて欲しい」「懐かしさとこんなににぎわってると思わなかったから年々長町がにぎわっててうれしい」地区を盛り上げるために始まった「エンドー夜市」。今では県内外から人が訪れるようになりました。仙台から「インスタグラムをフォローしていたら夏祭りあるって知った」「熱気がすごくてこっちも楽しくなる」東京から「町ごとで盛り上がっている感じがしてすごい素敵。日本で一番素敵だと思うここ」日も落ちたまつり終盤。夜は若年層が多めです。そして、7時間のお祭りが終了しました。3代目店主・遠藤英則さん「地域の人とかエンドーのお客さんに還元するお祭りのような感じ。変わらないこの楽しいお祭りをこれからもやっていければいい」