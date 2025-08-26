【万博】「未来ってすごいな」１１企業が製品化間近の“未来の技術”を展示　ＡＩが自分の身体にあった献立を提案する技術など

万博会場に製品化間近の技術が勢ぞろいです。



大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで８月２６日始まった展示、その名も「Ｅ・Ｎ・ＮＯ・ＳＨＩ・ＴＡ」。材料や部品を開発し、製造を支える関西の１１の企業が研究開発中の技術などを展示しています。



特殊な物質が混ざった粘着テープは、電気を流すとテープの性質が変わり、粘着力がなくなる特殊な素材だそうです。スマートフォンのバッテリーをリサイクルする場面などで活用が期待されています。





子どもたちもさっそく体験。「こんなことができるんだとびっくりしました」開発中の展示には、体をスキャンし簡単な質問に答えるとＡＩが自分の身体にあった献立を提案するという技術も。判定までは約７秒。将来的には顔色や表情も判定できるよう研究を続けるということです。「自分はキャベツのみそ汁と肉じゃがが出ました。未来ってすごいなと思いました」（大阪産業技術研究所 松永崇企画部長）「ここに展示している技術は、少し先の生活や社会で必ず生かされる技術なので、大人になったときにこんなところに使われるようになったんだと実感していただければと思います」この展示は９月１日まで行われます（予約不要）。