SEVENTEEN・スングァン、“兵役中”ジョンハンとハワイ満喫！NCTメンバーも登場で話題「びっくり仰天」【PHOTO】

SEVENTEENのスングァンが、兵役中のメンバー・ジョンハンやNCTのジョンウとの旅行ショットを公開し、話題を集めている。

【写真】「メロすぎる」スングァン、“チャラかっこいい”メガネ姿

スングァンは8月25日、自身のインスタグラムを更新し、「ハワイアイアイアイ」というコメントとともに写真を投稿した。

写真にはハワイ旅行を楽しむスングァンの姿が収められている。中でも注目を集めたのは、兵役中のジョンハンの姿。ジョンハンは2024年9月26日から社会服務要員として代替服務に就いており、久々の近況写真にファンの視線が集まった。

さらに、NCTのジョンウとグループの垣根を超えて旅行を楽しむ様子に、ファンからは驚きの声も上がっている。

この投稿を見たファンからは「ジョンウ？」「ビジュ良すぎ」「びっくり仰天」「ジョンハン会いたい」といった反応が寄せられている。

（写真＝スングァンInstagram）3枚目ジョンハン（右）、4枚目ジョンウ（左）

なお、スングァンが所属するSEVENTEENは、9月12日・13日に仁川アシアド主競技場で「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN INCHEON」を開催する予定だ。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。