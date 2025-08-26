中日などでプレーした元プロ野球選手の山田和利（やまだ・かずとし）さんが亡くなったことを26日、息子で俳優の山田裕貴（34）が自身のインスタグラムで報告した。60歳だった。名古屋市出身。

山田は「生前、父 山田和利を支えてくださった皆様へ」として「このたび、父 山田和利が8月16日に60歳で永眠いたしました」と亡くなったことを報告した。

続けて「私たち家族が今日までやってこられたのは、父がプロ野球の世界で懸命に働き、支えてくれたおかげです。これまで父を支えてくださった球団関係者の皆様、球団OBの皆様、そして、父を応援してくださった皆様、深く深く感謝申し上げます」と感謝を記した。

父については「父は約4年前に癌を患い闘病していましたが、故人の意思により公にはせず過ごしてまいりました」と明かし「野球というフィールドに限らず、公私共に親しくしてくださった皆様、直接ご挨拶を申し上げるべきところ、このような形でのご報告となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と伝えた。

また「葬儀は近親者のみで執り行いました」とし「供花やご香典などのお気遣いにつきましては、誠に恐縮ではございますが辞退させていただきます。お心遣いは有り難くお気持ちだけ頂戴出来ればと思います」とした。

そして「父が生前にいただいたご厚情に、あらためて深く感謝申し上げます。本当に、ありがとうございました。令和7年8月26日 親族代表 山田裕貴」と記した。

山田の父・和利さんは東邦高から1983年ドラフト4位で中日に入団。主に遊撃手として出場し、91年には長嶋清幸とのトレードで音重鎮とともに広島へ移籍。96年には若林隆信とのトレードで再び音と中日に復帰も、同年で引退。引退後は中日や広島で打撃コーチなどを歴任した。