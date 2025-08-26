J¥ê¡¼¥°¡¢J3¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ´ð½à¤ò2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ËÏÂ¡ª¡Ö¿·¤¿¤Ê»ØÆ³¼Ô¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤ËÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ë¡×
J¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢Æ±Æü³«ºÅ¤·¤¿Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êJ3¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î´ÆÆÄ»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î´ð½à¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
2025¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢È¾Ç¯´Ö¤Î¡Ö2026ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢½©½ÕÀ©¤Ø¤Î¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëJ¥ê¡¼¥°¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊÑ¹¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤â°ìÉôÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖJ3¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Í¸ú¤ÊJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë¼Ô¡Ê¤Þ¤¿¤ÏJFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼Ô¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖJ3¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢Í¸ú¤ÊJFA Aµé¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¼Ô¡Ê¤Þ¤¿¤ÏJFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆJFA Aµé¥¸¥§¥Í¥é¥ë°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼Ô¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢¨¤Ê¤ª¡¢J3¥¯¥é¥Ö¤¬AFC¥¯¥é¥Ö¶¥µ»²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¡×
J3¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬¡¢¡ÖJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤«¤é°ì¤Ä²¼¤Î¡ÖJFA Aµé¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ê¾å¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
J¥ê¡¼¥°¤Ï¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡Öº£²ó¤ÎÊÑ¹¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ØÆ³¼Ô¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤µ¡²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤»ØÆ³¼Ô¤Ê¤É¤¬J¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¼«¤é¤ÎÎÏ¤ò»î¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÊÑ¹¹»þ´ü¤Ï2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡£¤Ê¤ª¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë½ôµ¬Â§¤Ïº£¸å¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¼Ò°÷Áí²ñ¤ª¤è¤ÓÍý»ö²ñ¤Ç¤Î·èµÄ¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£