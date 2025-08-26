¶áÆ£Àé¿Ò¡¢Ì¼2¿Í¤È¡È¤ªÂ·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¥³¡¼¥Ç¡É¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤¦¤Á¤ï»ý¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î±þ±çÃÄ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/26¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬8·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£23Æü¤ËÂå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË¤¢¤µ8»þ¡Á¡Ë¤Î²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLOVE IT¡ªROCK 2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶áÆ£Àé¿Ò¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¼¤ÈÁ´¿È3¥·¥ç¥Ã¥È
É×¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¤È¤È¤â¤ËÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶áÆ£¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤ä¥²¥¹¥È¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢¡¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¡×¡Ë¤ä¼ãÄÐÀé²Æ¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤é¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤¥é¥ô¥£¥Ã¥ÈÀëÅÁÉô¤È¤·¤Æ½÷À¥ì¥®¥å¥é¡¼Á´°÷¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡×¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤Î°áÁõ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÆ£¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤Þ¡×¡Ö¤Ñ¤Ñ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò»ý¤Ã¤¿Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÀÅÄ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¸å¤í¤«¤é¥Ï¥°¤¹¤ë»Ñ¤ä¶áÆ£¤¬ÂÀÅÄ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·Ì©Ãå¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»ÑºÇ¹â¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤½¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Î½ÂÂÚ¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤¦¤Á¤ï»ý¤Ã¤¿ºÇ¹â¤Î±þ±çÃÄ¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÆ£¤ÏÂÀÅÄ¤È2015Ç¯9·î¤Ë·ëº§¤·¡¢2017Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¡¢2019Ç¯10·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯8·î26Æü¤Ë¤ÏÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
