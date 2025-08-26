雨穴も背筋も…なぜ今「ホラー小説」が売れるのか？朝宮運河が説く「令和の恐怖」大ブームの正体

令和の日本ではいま、ホラー小説か何度目かのブームを巻き起こしています。背筋さんの『近畿地方のある場所について』が数十万部を超えるヒット作となり、雨穴さんの『変な家』とあわせて、モキュメンタリーと呼ばれる実録風のホラー作品が広く注目を集めるに至りました。

この記事はこの夏2冊のホラーブックガイドを上梓した朝宮運河さんの著書『現代ホラー小説を知るための100冊』より抜粋してお伝えします。

そもそもホラーとは何なのか

ホラー小説とは何だろうか。端的に述べるなら「怖い小説」のことだが、それだけでは言葉が不充分なので、もう少し詳しく説明しておこう。ホラー小説の核心にあるのは、「現実には起こりえない事柄」が引き起こす恐怖である。現実には起こりえない事柄、つまり幽霊や怪物に代表される超自然現象である。

怖いといえば、病気や事故、犯罪や自然災害も恐ろしいものだが、これらは私たちが生きている現実の延長線上にあるもので、ホラー小説の領域からはやや外れるのだ。つまり、「ホラー小説とは怪異と恐怖の文学である」と定義しておくことにしよう。

英語の「horror」は「恐怖、嫌悪」を意味する名詞で、語源は「逆立つ」を意味するラテン語の「horrere」や古いフランス語の「orror」であるという。

転じてそうした感情を喚起するジャンルの名称としても、今日では用いられている。ぞっと毛が逆立つような怖さ。それこそがホラーというジャンルに特有の感情であり、ホラーとそれ以外とを区別する際に重要になるポイントだろう。

アメリカのモダンホラー作家F・ポール・ウィルスンには「ソフト病」（1984）という短編がある。体がぐにゃぐにゃに溶けてしまう奇病の蔓延した世界を描いた作品で、読んでいると得体の知れないものに触れているという感覚が、背筋を這い上がってくる。これがホラーのもたらす怖さだ。

もちろんこれはあくまで一例で、ホラーの描く感情は、H・P・ラヴクラフトがクトゥルー神話作品で描いているようなスケールの大きな恐怖から、身近な品物が動いたり消えたりといったささやかな異変がもたらす恐怖までさまざまだが、根底にあるのはぞっと毛が逆立つような、謎めいた恐ろしさなのである。

怪異はあっても恐怖がなければファンタジーに接近するし、恐怖があっても怪異がなければサスペンスに近づく。怪異と恐怖、両方が揃ってこそのホラーなのである。

現代ホラーブームはどこからきたか

現在、日本のエンターテインメント界に何度目かのホラーブームが到来している。書店の新刊の棚には多くのホラー小説が並び、日々新しい作家がデビューを果たす。雑誌や新聞でも特集が組まれ、ウェブメディアにもホラーブームに関する記事が多数アップされている。

そうした賑やかな状況を目にして、古くからこのジャンルを観察してきた人たちは、ある変化を感じているかもしれない。前回ホラーが社会的な注目を集めた1990年代と比べて、作家や作品の絶対数が増えたことはもちろんだが、それだけではない傾向の変化のようなものが確かにある。

では令和のホラーブーム下に生まれている新作は、過去に書かれたホラー小説群と連続しているのか、それとも孤立しているのか。私の答えをあらかじめ述べておくと、それはどちらもある程度正しい。

2024年は背筋の『近畿地方のある場所について』（2023）のヒットを受けてホラー小説、とりわけモキュメンタリーと呼ばれる作品に大きな注目が集まった。

そうしたブームを受け、私もメディアの取材に対応する機会が何度かあったが、その際によく投げかけられたのは、「なぜ今ホラーが流行っているのか」「モキュメンタリーはどのように生まれたのか」という問いであった。

それに対する答えはいつも決まっていた。現代のホラーの活況は1980年代以降、着実に発展を遂げてきた日本ホラーシーンのひとつの到達点であり、モキュメンタリーホラーも昨日今日突然生まれてきたものではない、ということだ。モキュメンタリーだけでなく、現在書店に並んでいるホラーの多くは、過去の遺産を受け継いで書かれている。

令和のホラーシーンに訪れた新たなうねり

とはいえ、これまで書かれてきたホラーと比べて、作品の傾向が明らかに異なっているのもまた事実だろう。たとえばホラー小説ブームの口火を切った瀬名秀明『パラサイト・イヴ』（1995）のような、90年代の翻訳エンターテインメントを思わせる大作志向のモダンホラーは近年あまり書かれなくなってきた。

一方で増えているのは、土着信仰や呪いを扱ったホラーや、本格ミステリの謎解き要素を取り入れたホラー、そして実録を模したフィクションであるモキュメンタリー系のホラーである。

『現代ホラー小説を知るための100冊』では、こうした近年のホラーに多く見られる傾向に着目し、これらを生み出したホラー史のうねりを〈現代ホラーの新しい波〉と呼んでいる。これまでSFやミステリ、映画や音楽などさまざまな表現ジャンルにおいて、ニューウェイヴと呼ばれる革新運動が起こってきたが、それが現在、ホラー小説にも起こっていると見なしている。

この新しい波は2015年、澤村伊智のデビューによって起こり、以来より高く、大きくなりながら10年後の今日にいたっている。といってもホラー小説の新しい波は、明確な輪郭をもった文学運動というわけではない。

作家それぞれの作風は異なるし、掲げているマニフェストや旗印があるわけでもない。しかし現在活躍する作家の多くは、間違いなく同じ風景を見、同じ空気を呼吸している。

それは具体的にどのようなものなのか。新しい波の特徴や傾向を知っておくことで、現代のホラー小説がより深く楽しめるようになるだろうし、過去に書かれたホラー小説への興味も自ずと湧いてくることになるだろう。

…つづく＜感染系ホラー『リング』の貞子がウイルスのように…朝宮運河が語る「90年代Jホラー」の黄金時代＞では、日本のホラー小説の転換点となった1990年代Jホラーブームについて解説します。

【つづきを読む】感染系ホラー『リング』の貞子がウイルスのように…朝宮運河が語る「90年代Jホラー」の黄金時代