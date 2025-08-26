【独自】事件前日にも女性の勤務先周辺を徘徊か　谷本将志容疑者とみられる男の姿が防カメに　神戸女性刺殺事件

神戸女性刺殺事件。事件前日の映像を入手しました。



８月２０日の夕方、神戸市中央区で撮影された防犯カメラの映像。リュックサックを背負った男が、急ぐ様子で車道を横断します。



正面のビル入口をのぞき、画面の右方向へ歩きます。男は、神戸市のマンションで女性（２４）を殺害した疑いで逮捕された谷本将志容疑者（３５）とみられています。



男は入口を確認すると、画面右方向へ。直後にビルから３人組の女性が出てきました。建物側を歩いているのが殺害された女性とみられています。その後、１人になった女性の後を追うように男は画面奥の方へと消えていきました。





この約２分前には、男が女性の勤務先のビルの奥の道路から姿を現し、道路を渡る様子も。谷本容疑者は、８月２０日、神戸市中央区のマンションで女性の胸などをナイフで数回刺して殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、女性はオートロックの扉が閉まる前にマンションに入ってきた谷本容疑者にエレベーター内で襲われたとみられています。谷本容疑者は女性について問われると、「全く知らない人です」と供述。面識がなかった可能性があるということです。捜査関係者によりますと、女性は２０日午後６時半ごろに勤務先を出て、郵便局とスーパーを経由し、電車を乗り継いで自宅マンションへ向かったとみられています。一方、谷本容疑者は３年前、傷害やストーカー規制法違反などの罪で執行猶予のついた有罪判決を受けていました。判決によりますと、谷本容疑者は路上で見かけて一方的に好意を抱いた女性に約５か月間つきまとうなどのストーカー行為に及び、オートロックのかかった女性が住むマンションで、女性の後に続いて侵入し自宅に押し入ってけがをさせたということです。勤務先近くから自宅マンションまで５０分以上にわたって後を追い続けたとみられる谷本容疑者。その様子は、事件前日の防犯カメラにも映っていました。谷本容疑者とみられる男が電話をしながら歩道を歩いてきます。その後、建物の前にしゃがみこんだ男。女性の勤務先の方向を眺めているようにも見えます。男は約４分間にわたりしゃがみ込んだ後、再び歩き出します。その後も終始、電話をしながら、女性の勤務先の東の方角へと歩いていきました。捜査関係者によりますと、その後の捜査で、谷本容疑者は事件前日にも勤務先周辺を徘徊していたとみられるということです。警察は事件に関連する行動とみて、谷本容疑者の足取りについて調べています。