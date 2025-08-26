元EXILEの黒木啓司さんは8月25日、自身のInstagramを更新。お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史さんとの記念ショットを公開し、反響を呼んでいます（サムネイル画像出典：黒木啓司さん公式Instagramより）

元EXILEの黒木啓司さんは8月25日、自身のInstagramを更新。ハワイで撮影した豪華なショットに注目が集まっています。

【写真】黒木啓司＆ナイナイ岡村の記念写真

「素敵な思い出ができましたね」

黒木さんは「#hawaii　めちゃめちゃ嬉しい　岡村さんと記念写真　KEILL人見知り発揮」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。自身と息子とお笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史さんとの「記念写真」などを披露しています。岡村さんは過去、バラエティー番組『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）内の企画から誕生したEXILEとのコラボレーションユニット「オカザイル」のメンバーとして活動していました。

コメントでは、「すごいですね」「岡村さんと遭遇？凄いじゃん」「めちゃめちゃイケてます」「ケイリーくんの表情」「オカザイル懐かしい」「超緊張してるお顔」「めっちゃ素敵　オカザイルもっかい見たいです」「素敵な写真」「眼福です」と、絶賛の声が集まっています。

ハワイでの家族ショット披露

23日にもハワイでの家族ショットを公開している黒木さん。子どもたちと花火やプールを満喫しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)