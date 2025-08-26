「岡村さんと遭遇？凄いじゃん」黒木啓司、豪華ショット公開も息子“人見知り発揮”「超緊張してるお顔」
「岡村さんと遭遇？凄いじゃん」黒木啓司、豪華ショット公開も息子“人見知り発揮”「超緊張してるお顔」
元EXILEの黒木啓司さんは8月25日、自身のInstagramを更新。ハワイで撮影した豪華なショットに注目が集まっています。
【写真】黒木啓司＆ナイナイ岡村の記念写真
「素敵な思い出ができましたね」黒木さんは「#hawaii めちゃめちゃ嬉しい 岡村さんと記念写真 KEILL人見知り発揮」とつづり、18枚の写真と2本の動画を投稿。自身と息子とお笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史さんとの「記念写真」などを披露しています。岡村さんは過去、バラエティー番組『めちゃ×2イケてるッ！』（フジテレビ系）内の企画から誕生したEXILEとのコラボレーションユニット「オカザイル」のメンバーとして活動していました。
コメントでは、「すごいですね」「岡村さんと遭遇？凄いじゃん」「めちゃめちゃイケてます」「ケイリーくんの表情」「オカザイル懐かしい」「超緊張してるお顔」「めっちゃ素敵 オカザイルもっかい見たいです」「素敵な写真」「眼福です」と、絶賛の声が集まっています。
ハワイでの家族ショット披露23日にもハワイでの家族ショットを公開している黒木さん。子どもたちと花火やプールを満喫しています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
外部サイト