9月24日にBlu-ray＆DVDが発売される乃木坂46の久保史緒里と平祐奈がW主演を務めた映画『ネムルバカ』の未公開映像が公開された。

参考：久保史緒里×平祐奈『ネムルバカ』9月24日ソフト化 Blu-rayには3時間超えの映像特典が

本作は、2008年に発売された、『それでも町は廻っている』『天国大魔境』で知られる石黒正数の同名コミックを実写化した青春映画。『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』の阪元裕吾が監督を務めた。

主人公は、大学の女子寮の同じ部屋に住む後輩と先輩。後輩・入巣柚実を乃木坂46の久保、先輩・鯨井ルカ役を平がそれぞれ演じる。そのほか、綱啓永、樋口幸平、兎（ロングコートダディ）、儀間陽柄（the dadadadys）、高尾悠希、長谷川大、志田こはく、伊能昌幸、山下徳久、水澤紳吾、吉沢悠が共演に名を連ねている。

公開されたのは、大学の女子寮での入巣柚実（久保史緒里）と鯨井ルカ（平祐奈）の会話シーンを捉えたBlu-rayに収録される未公開映像。やりたいことがなく「この先もずっと“ただの一般人A”なのかな」と悩む入巣に対し、ルカが「自分の価値を自分で低く見積もるなよ。私はおまえが大事だよ」と真っ直ぐ励ます、名場面の“その後”が描かれている。

本編ではルカの言葉まででシーンが終わっているが、未公開映像では入巣が照れながらもその言葉を噛みしめ、喜びを隠せない姿が映し出されている。

さらにこのシーン以外にも約50分にわたる未公開映像を収録。ファミレスシーンでは、田口（綱啓永）と伊藤（樋口幸平）の様子を2ショットで映し続けた長回しのワンカットに加え、その後の4人の会話や行動も様々なカット割で収められている。また、ラストのピートモスメンバーによるシーンも個別の長回しカットで収録されている。

他にもメイキング映像や舞台挨拶など、Blu-rayの映像特典は合計で3時間越えの193分。さらに出演キャストの音声コメンタリーが3種類収録と見逃せない内容が満載となっている。また、9月26日には久保と平が登壇する復活上映の実施が決定している。

