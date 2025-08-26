お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾（４２）が、ＭＣを務める２４日配信のＡＢＥＭＡリアリティーショー「Ｇｉｒｌ ｏｒ Ｌａｄｙシーズン２」に出演。昨年結婚した妻の年齢を告白し、スタジオが騒然となった。

番組は２０代“ガール”と３０代“レディー”が１４日間で運命の相手を求め、選択を繰り返す婚活リアリティーショー。

女優の平祐奈が「私、今年２７（歳）になるんですけど、結婚ラッシュだと思います、周りが」と話し出すと、「めちゃくちゃ結婚願望はあるんですけど。その歳なんだと思って。ちょっとびっくりしてます、自分でも」と続けた。

これを聞いた藤森が「うちの妻と同い年」と笑顔で妻の年齢を初告白すると、共演のモデルでタレントのアンミカ、タレントの若槻千夏、平から「えーっ！？」と驚きの声がスタジオに響いた。

アンミカから年齢を聞かれた藤森が「私、４２歳です」と１５歳差婚だったことを告白。すぐさま若槻に「え？！ガールと結婚してるんですか？」と問われると、藤森は「私ね、ガールと結婚してるんですよ」と笑顔で返答し３人を仰天させた。

藤森は２０２４年５月に生出演したＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜・前８時半）で、前年から交際していた一般女性との結婚を発表。同年１１月９日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」で、第１子女児の誕生を報告した。