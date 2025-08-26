秋季高校野球富山県大会の抽選会が２６日、富山市内で行われた。今年４月に開校した通信制高校のＡＯＩＫＥ（南砺福光キャンパス）は部員が６人のため、新川と合同チームを組んで公式戦に初出場。新川の山田光輝主将（２年）がくじを引き、初戦は富山・雄山の合同チームに決まった。山田主将は「自分たちは２年生の時から試合に出場して経験を積んでいる。ＡＯＩＫＥの選手は、経験は少ないが能力の高い選手が多い。合同チームと思われないくらいの一体感で、ベスト４を目指したい」と気持ちを新たにした。

ＡＯＩＫＥは福井県小浜市が本校で、サポート校として富山県南砺市に南砺福光キャンパスを開設。旧南砺福光高の校舎とグラウンド、屋内施設を利用して運営している。野球部も４月の開校と同時に創設され、富山県出身でダイエー、ヤクルト、近鉄、巨人の投手として活躍した田畑一也監督（５６）が就任。全校生徒は９人で、野球部に所属する６人はスポーツアスリートコースで学んでいる。

午前中に勉強し、午後からは練習に取り組む。部員が少ないため今年の春、夏の公式戦には出場できなかったが、基本的な体作りや個人技術を磨いてきた。今秋から部員６人の新川と合同チームを組むことが決まり、７月中旬からは毎日のように互いのグラウンドを行き来して、連係プレーを深めてきた。ＡＯＩＫＥの栗原利彰部長は「個人の技術は伸びたが、試合感覚をつかむのは今から。大会に出場できることに感謝して、力を出し切って欲しい」と期待を込める。

今夏は同じ通信制の未来富山が初の甲子園出場を果たし、大きな刺激を受ける。「通信制の高校に対する風向きが変わってくれれば。未来富山に追いつき追い越せという気持ちで、我々も盛り上げていきたい」と栗原部長。創部５か月目の新チームが、新たな風を吹き込む。（中田 康博）

○…今夏の甲子園に出場した未来富山は第１シードとして出場し、初戦は高朋に決まった。新キャプテンの中込大捕手（２年）は「甲子園を経験した５人が残っており、練習試合でも点が取れている。まずは北信越大会に出場して勝ち進みたい」と意気込む。