£³£¸ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡¡¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¿åÃå»Ñ¤¬¡Ö¥Ð¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖåºÎï¡×¡ÖÈþÇØÃæ¡×Î¹´Û·Ð±Ä¤¬ÏÃÂê¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì
¡¡£³£¸ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡¢Â©»Ò¤È¥×¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£²£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²ÆµÙ¤ßËÜÅö¤Ë¡ªºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤ÎÎ¹¤Ï½¡ÁüÂçÅç¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤È¡¢Ê¡²¬¸©¤ÎÂçÅç¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¶¥ó¥Ì¡£¡Ö¿À¼é¤ëÅç¡¢ÂçÅç¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡¢Å·¹ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤À¡ª¤·¤¢¤ï¤»¤¹¤®¤Æµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀä·Ê¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ©»Ò¤â¤º¡¼¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤Æ¤Þ¤¿¤·¤¢¤ï¤»¡£Åç¤Î¿Í¤â¤³¤Á¤é¤ÎÊý¡¹¤â¤ß¡¼¤ó¤ÊÍ¥¤·¤¤¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅê¹Æ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤è¤¯¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð¡×¤È»×¤ï¤ºÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤¿¥Ð¥®¡¼½éÂÎ¸³¤È¤«¤´ÈÓ¤È¤«À¤³¦°ä»º¤È¤«¢«¥ê¡¼¥ë¤Ä¤¯¤ë¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Àä·Ê¤Î³¤¤¬¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¡¼¥ë¤Ë¡¢Àª¤¤ÎÉ¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î¿åÃå»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¶¥ó¥Ì¤µ¤óåºÎï¡×¡Ö¥Þ¥Þ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþÇØÃæ¤ËÍ¼Æü¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¥Ð¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ï£²£±Ç¯£´·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÇÃæÂà¤·¤¿¹â¹»¤ËÄÌ¿®²ÝÄø¤ÇÊÔÆþ¤·Â´¶È¡££²£²Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ·ÐºÑÂç³ØÆþ³Ø¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££²£°£±£´Ç¯£±·î¤Ë½Ð»º¤·¤¿Ä¹ÃË¤ò¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯£²·î¤«¤éÎ¹´Û·Ð±Ä¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£