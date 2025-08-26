ギガ不足の方には「y.u mobile」がおすすめ？ 今なら「ギガ倍増特典」も実施中！

ギガ不足になるのはなぜ？

ギガ不足になる主な原因は、以下の通りです。



・動画視聴の増加

・SNSの利用

・アプリやOSの更新

・テザリング利用

特にSNSは、電車の時間や待ち時間に見る方が多いため、いつの間にか、ギガを消費してしまいます。

また、オンラインでの仕事で、パソコンやタブレットに接続して使用すると、一気にギガが減ることがあります。このようなちょっとした積み重ねが、ギガ不足を引き起こします。



ギガ不足を解消する方法

ギガ不足を解消するためには、日々の使い方を見直すと同時に、契約プランの見直しも有効です。



1. 通信量を抑える設定に変更する

普段から、ギガを消費しない工夫をすることが大切です。



・位置情報サービスをオフにする

・SNSの自動再生をオフにする

・バックグラウンドでの通信設定を制限する

このような工夫をすることで通信料を抑えることができます。



2. データチャージ・翌月繰り越しを利用する

月々のギガの容量を多くしてしまうと、使い切れないことも。そんなときは、必要な月にデータチャージすることがおすすめです。また、使い切れなかったギガを翌月に繰り越せるキャリアやプランを選択すれば、ムダなく利用できます。



ギガ不足の方におすすめの「y.u mobile」とは？

y.u mobileは、ギガ不足の方にとっておすすめの格安SIMです。おすすめの理由は2つあります。



1.ギガの永久繰り越し

一般的な「繰り越し」の場合は「翌月末までに使い切り」といった制限付きのケースが多いですが、y.u mobileの「永久繰り越し」は、無期限で余っているギガを利用できます（上限100GB）。使いきれなかったギガを繰り越せるため、月ごとの使用量にムラがある方でも無駄なく利用できます。



2.格安のデータチャージ

y.u mobileでは、1GBあたり330円。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円とお得に使用できます。使いたい月に増量することも可能です。



今なら「ギガ倍増特典」も実施中！

現在、y.u mobileでは「ギガ倍増特典」を実施しています。現在、提供されている主なプランは、図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

特典とポイントチャージを組み合わせることでギガ不足の心配が大幅に減ります。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



出典

y.u mobile

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー