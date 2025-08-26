整形によって驚異的な変貌を遂げた男性が、顔に「純金の糸」を張り巡らせるという施術法について明かした。

【映像】費用は100万円！「金の糸」施術によるビフォーアフター

ABEMAにて8月24日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#84では、「私アレで激変しました！ 衝撃ビフォーアフター」と題し、整形・ダイエット・メイクの力で大変身を遂げた「激変さん」が集結。その中でも注目を集めたのが、「まさや」さんの整形による劇的変化だった。

「僕は成形費用300万円で波田陽区から3代目J Soul Brothersの岩ちゃんに激変しました」と自己紹介したまさやさんは、27歳の頃、マッチングアプリで全然マッチングできなかったことがきっかけで整形を決意。整形後の姿が公開されると、スタジオからは「かっこよ！」「結構岩ちゃうんですよね！」と驚きの声が上がり、稲垣吾郎も「いわゆる『整形した人』の顔じゃない」と、自然な仕上がりに感心していた。

特に注目を集めたのは、まさやさんが受けた「金の糸」という施術法だ。それぞれの施術にかかった費用を見ていた香取慎吾が「金の糸が高い」と指摘すると、まさやさんは「顔中に、顔と首なんですけど、髪の毛ぐらいの細さの純金の糸を張り巡らせることで、顔って異物があると異物を追い出そうとして肌がずっと活性化して若返るっていう」とその効果を説明した。

さらにりんたろー。から「今も入ってるんですか」と質問されると、「今も入ってます」と答え、「CTとかにも写ります」と補足。「空港とかね。危ないね」というツッコミに対しては「でもそのレベルだと反応はしない」と、空港のセキュリティも問題なく通過できると語った。