福山雅治、映画『ブラック・ショーマン』レッドカーペットで自信「隙のない作品に仕上がった」
俳優の福山雅治が26日、都内で行われた映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）のレッドカーペットイベントに参加した。
【写真】純白衣装をまとい晴れやかに登場した有村架純
『ブラック・ショーマン』だけに福山は全身ブラックのコーディネートで登場。福山は「撮影の期間が少し空いたりしたところもあったんです。ただ、その空いた期間の中で、僕自身もそうですけど、キャストの皆様、そしてスタッフの皆様も作品に対するいろんなアイデアとかアプローチがより幅広くなったり深くなったりしていった。最終的に非常に見応えのある、そして隙のない作品に仕上がったと思っています」と自信を見せた。最後は、福山の「I's Show Time」という掛け声で華々しく終えていた。
この日は、福山のほか、有村架純、成田凌、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、犬飼貴丈、岡崎紗絵、伊藤淳史、生瀬勝久、仲村トオル、田中亮監督が登場した。
東野圭吾氏の人気小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）を実写映画化。福山演じる主人公・神尾武史はラスベガスでも名を馳せるマジシャンでありながら、金にシビアで息を吐くように嘘をつくという超個性派キャラクター。父の死をきっかけに武史とバディを組み、事件の真相に迫っていく武史の姪・神尾真世役を有村が演じる。
