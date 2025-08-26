『スティンガース』政府関係者に扮して潜入…最終秘密兵器は藤井流星”乾”？【第6話あらすじ】
俳優の森川葵が主演を務める7月22日スタートのフジテレビ系火9ドラマ『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（毎週火曜 後9：00）の、第6話が26日に放送される。放送を前に場面カットとあらすじが解禁された。
【写真】大丈夫!?政府関係者になりすます杉本哲太…第6話場面カット
日本ではまだ制度としての確立も曖昧な“おとり捜査”に真正面から挑む、警視庁内の異端チーム・通称“スティンガース”の活躍を描く、完全オリジナルの“爽快コンゲーム（だまし合い）エンターテイメント。
■第6話あらすじ
居酒屋で乾（藤井流星）、森園（志田彩良）、関口（杉本哲太）が飲みながら演技について語り合っている。これまでの囮（おとり）捜査をふり返りながら、芝居が楽しくなってきた者、役の幅が広がった者、それぞれのようだ。一方、居酒屋の高級そうな特別個室には、西条（玉山鉄二）、水上（本郷奏多）、小山内（井内悠陽）が集まっている。いったい何のために…？
とある小さな劇場では、東京帝都大学の劇団『夏の遊牧民』の公演が行われていた。カーテンコールで場内が拍手で包まれるなか、猟銃をもった男が突如現れる。犯人は劇団員と観客を人質に取って立てこもり、なんと総理大臣との対話を要求してきた…。警視庁の幹部会議室では囮捜査室の出動が要請される。思想犯の可能性がある以上、刑事部だけで扱える事案ではないのだ。西条は了承し、スティンガースが捜査を主導、二階堂（森川葵）が指揮を執ることになった。捜査拠点となる劇場向かいのビルに入る二階堂ら。彼女の指示により、関口が政務担当首相秘書官として潜入することになった。「政府と交渉できる人間として中に入ってきます」という関口に、乾は「そんなのすぐバレねえか？」と心配するが…。
緊張の面持ちでたった１人、犯人が立てこもるビルへと向かう関口。セリフ覚えも悪くアドリブも苦手な彼は、はたして犯人と交渉し、無事に人質を解放することができるのだろうか…？
