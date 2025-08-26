±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤¬71¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤ë ²òÀâ´ý»Î¤Ï¡Ö¡ÈÀè¼ê¡É»ý¤Á¡×¡ÄÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¤È¤Î¡ÈÆÁÅçÂÐ¶É¡É¡¢ÇòÀ±¤Î¤æ¤¯¤¨¤ËÃíÌÜ¡¿¾´ý¡¦²¦°ÌÀïÂè5¶É
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦ºÂ¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë°ËÆ£±à¤ª¡Á¤¤¤ªÃãÇÕÂè66´ü²¦°ÌÀï¼·ÈÖ¾¡Éé¤Ï8·î26Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤Î¡ÖÞÏ¿å±ñ¡×¤ÇÂè5¶É¤ÎÂÐ¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬71¼êÌÜ¤òÉõ¤¸¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£¤¢¤¹27Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÉõ¤¸¼ê¤ò³«Éõ¤·¡¢ÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤´ÈÓ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤!? ±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿¡ÈÅ´²ÐÐ§¡É
¡¡¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÆ£°æ²¦°Ì¤¬ËÉ±Ò¤ò·è¤á¤ë¤«¡¢Á°¶É¤Î½é¾¡Íø¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Æ§¤óÄ¥¤ë¤«¡£ÆÁÅç»Ô¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè5¶É¤Ï¡¢³Ñ´¹¤ï¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢¸å¼ê¤ÎÆ£°æ²¦°Ì¤¬±¦¶Ì¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·ê·§¤ËÁÈ¤ó¤À±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï·Ë¤Î¥¿¥À¼Î¤Æ¤«¤é¶¯¤¯Æ§¤ß¹þ¤à¤È¡¢1ÆüÌÜ¤Î¸áÁ°Ãæ¤«¤éÎµ¤òºî¤ê¸å¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤Ï¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Î¿Ê¹Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤ë¤ÈÄ¹¹Í¹çÀï¤Ø¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬»Ø¤·¤¿69¼êÌÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤Ï1»þ´Ö41Ê¬¤ÎÄ¹¹Í¤ËÄÀ¤ó¤À¡£ËÜ¶É¤â¿¼¤¤¸¦µæ¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤ë±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ê¤¬¤é¡¢Æ£°æ²¦°Ì¤ÎÄ¹¹Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÂçÄ¹¹Í¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉõ¤¸¼ê¤ÎÄê¹ï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸á¸å6»þ¤ËÎ©²ñ¿Í¤Î¿¹Æâ½ÓÇ·¶åÃÊ¡Ê54¡Ë¤¬Éõ¤¸¼ê¤ÎÄê¹ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢¼êÈÖ¤Î±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¤¹¤°¤ËÉõ¤¸¤ë°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¤Æ»Ø¤·³Ý¤±¤È¤·¤¿¡£Éõ¤¸¼ê¤Î¹ÍÎ¸»þ´Ö¤Ï2»þ´Ö39Ê¬¡£
¡¡ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿µÚÀîÂóÇÏ¼·ÃÊ¡Ê38¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¸å¼ê¤Ï¹¶¤á¤Ê¤¬¤é¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¡ÈÎ¾Åá»È¤¤¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¸½¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Àè¼ê¡Ê±ÊÀ¥¶åÃÊ¡Ë¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¢¤¹¤ÎºÆ³«¸å¤Ï¡¢¡Ö¿Ê¤á¤Ð¤¹¤°¤Ë·ÁÀª¤Ëº¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡·ãÀï¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë2ÆüÌÜ¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢Àè¤ËÈ´¤±½Ð¤¹¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£Âè5¶É¤Ï¤¢¤¹27Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÉõ¤¸¼ê¤ò³«Éõ¤·¡¢ÂÐ¶É¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ8»þ´Ö¤Î2ÆüÀ©¡£
¡ÚÉõ¤¸¼ê»þÅÀ¤Ç¤Î»Ä¤ê»ý¤Á»þ´Ö¡Û
¢¥±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡¡4»þ´Ö35Ê¬¡Ê¾ÃÈñ3»þ´Ö25Ê¬¡Ë
¢¤Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡¡4»þ´Ö4Ê¬¡Ê¾ÃÈñ3»þ´Ö56Ê¬¡Ë
