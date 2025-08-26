【一番くじ】Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年を記念! アクリルライトやキャンバスボードが当たる!
BANDAI SPIRITS ロト・イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、『一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS』(1回750円)を、ローソンにて8月30日朝7時より販売開始する。種類数は全6等級28種(うちシークレット1種)＋ラストワン賞。
一番くじ Mrs. GREEN APPLE MAGICAL 10 YEARS
同商品は、「Mrs. GREEN APPLE」の一番くじ第2弾。デビュー10周年を記念し、アクリルライト、キャンバスボード、デフォルメフィギュア、アクリルペンスタンド、ラバーコレクション、クリアファイル＆ステッカー、クッションをラインナップした。
A賞：アクリルライト(全1種) 約18cm
A賞は、デビュー10周年記念のコンセプトフォトをデフォルメしたPUNYBEANSのアクリルライト。
B賞：キャンバスボード(全1種) 約30cm
B賞は、同じくコンセプトフォトを楽しめるキャンバスボード。メンバーをデフォルメしたPUNYBEANSのミニフィギュアやアクリルペンスタンドもラインナップ。
この他にも、カバンなどのアクセサリーやコースターとしてもお使い頂けるラバーチャーム、ケーブルなどをまとめるのに便利なラバータイや、クリアファイルとステッカーのセットも登場。いずれもMrs. GREEN APPLEの魅力を存分に楽しめるラインナップだ。
C賞：デフォルメフィギュア【全4種(うちシークレット1種)】約5cm
D賞：アクリルペンスタンド(全9種) 約6.5cm
E賞：ラバーコレクション(全8種) ラバーチャーム…約7cm、ラバータイ…約14cm、 ラバーコースター…約8cm
F賞：クリアファイル＆ステッカー(全5種) クリアファイル…A4、A5サイズ、 ステッカー…約7cm
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、柔らかい手触りが気持ちいいオリジナルデザインのクッションを用意した。
ラストワン賞：クッション 約35cm
また、ダブルチャンスキャンペーンでは、B賞&D賞セット(キャンバスボード＆アクリルペンスタンド全種セット)が当たる。 合計50セット。
(C)2025 Universal Music LLC
