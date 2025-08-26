「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数66億回突破のアイドルグループCUTIE STREET（通称きゅーすと）。彼女たちのテレビ初冠番組「CUTIE STREETのちきゅーKAWAII計画」が、日本テレビで水曜深夜に放送中。

明日、8月27日（水）25時40分から放送の3回目はスタジオで収録され、

人気芸人のヤーレンズが番組「助手」を担当。

1周年を迎え「365日仲良し」というCUTIE STREETがスポーツで対決！

バスケやバドミントン、空手や陸上、片手側転などメンバーの意外な特技が連発！

メンバー同士の本気の腕相撲や腹筋対決、さらにキューティー相撲も。

収録後、ヤーレンズの2人にCUTIE STREETの印象を聞いた。

CUTIE STREETと初共演してどうでしたか？ 楢原：もう、ちゃいちーでしたね。 出井：サイズ感ですか？（笑） 楢原：ちゃいちーでしたね。 出井：元気いっぱいで、いい子たち。 楢原：ね！若い若い。あんな若くて元気な子と最近喋ってないからな。 出井：（笑）確かにくたびれたおじさんとばっかり。 楢原：くたびれたじいさんばっかり。私が絡む人は、たんすの匂いするもんね。 出井：誰と絡んでるの？（笑） 楢原：錦鯉の長谷川雅紀さんとかね。 出井：元気いっぱいで、いい子たちばっかりでね。元気をもらいましたね。 楢原：次世代だよね、本当に。ありがたいことに。漫才も覚えてくれて。 出井：そうそうそう！うれしいですね。 増田彩乃さんと3人でやってみた漫才はどうでした？ 出井：あれ、いきなりできる人はあんまりいないと思いますよね。 楢原：緊張してる様子もなくね。楽しんでやってくれて。 出井：舞台度胸みたいなのはすごいなと思いましたね。 楢原：おじさんが横ではしゃいでて、うまくのってくれて。 出井：あなた、ちょっとアドリブ入れすぎですよ。 楢原：ね。面白くないアドリブが（笑） 出井：プロの漫才師サイドがアドリブ入れてあんまりってどういうことだよ（笑）

初のトリオです。 楢原：（増田が）ちゃんと楽しくのってくれて。 増田さんもアドリブ入れてました？ 出井：我々のアドリブにのってくれてって感じでしたね！ 楢原：ラクダのくだりとかね。 出井：そういうやり取り、いっぱいありましたからね。 楢原：ありがとうございます。楽しんでくれてね。良かった。 出井：良かった、良かった。 今回の運動企画を通して特に気になったきゅーすとメンバーは？ 楢原：古澤さん。我々のノリに上手いことのってくれて。 出井：あと梅田さんがね、腹筋レースの時にあんなに動かないことあるんだっていうのが面白かったです（笑） 楢原：なかなかね。 出井：でも頑張って動こうとはしてるっていうのが、すごく微笑ましかったですね。 今後のCUTIE STREETへエールをお願いします。 出井：CUTIE STREETの皆さん、今日はありがとうございました。 楢原：芸能界って嫌なこと多いけども。 出井：は？何を知ってるの？ 楢原：本当にかわいいだけじゃダメなんだよね。 出井：なんだお前！嫌なこと言うな。 楢原：もっと姑息なことをいっぱい覚えてね。たくましく生きてください！ 出井：いいんだよ別にかわいければ。またご一緒しましょう！ 楢原：頑張ってね〜

Huluでは、毎回地上波の見逃し配信とあわせて、Huluオリジナルコーナー「CUTIE STREETのKAWAIIストップできません！」も配信中。

Hulu：https://www.hulu.jp/cutie-street-no-chikyu-kawaii-keikaku

CUTIE STREET

FRUITS ZIPPERらを生み出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2024年8月デビュー。古澤里紗 · 佐野愛花 · 板倉可奈 · 増田彩乃 · 川本笑瑠 · 梅田みゆ · 真鍋凪咲 · 桜庭遥花の8人組。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。グループ名には、「どんな私（CUTIE）にもなれる、どんなところ（STREET）へだって行ける」、という意味が込められている。2ndシングル「キューにストップできません！／ちきゅーめいくあっぷ計画」も好評発売中。

番組概要

「CUTIE STREETのちきゅーKAWAII計画」

放送日時

30分枠×4回放送（編成都合により時間変更の可能性があります）

8月6日（水）25時34分〜26時04分 （放送済み）

8月13日（水）25時29分〜25時59分 （放送済み）

8月27日（水）25時40分〜26時10分

9月3日（水）25時35分〜26時05分

（関東ローカル）

動画配信サイト

出演

Huluでは全話ならびに、Huluオリジナル「CUTIE STREETのKAWAIIストップできません！」も配信。TVerなどでも見逃し配信。

CUTIE STREET

古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花

各回、様々な芸人が “ちきゅーKAWAII計画” の「助手」として、進行のサポート

製作著作

日本テレビ

公式HPhttps://www.ntv.co.jp/cutiestreet/Huluhttps://www.hulu.jp/cutie-street-no-chikyu-kawaii-keikaku公式Xhttps://x.com/ntv_cutiestreet公式Instagramhttps://www.instagram.com/ntv_cutiestreet公式TikTokhttps://www.tiktok.com/@cutiestreet_ntv

番組推奨ハッシュタグは#きゅーカワ