ナチュラからショーツ型吸水ケア誕生！薄型×消臭でアクティブに♪

吸水ケアブランド「ナチュラ」から待望のショーツタイプが誕生しました。2025年9月19日（金）に全国発売される「ナチュラ 吸水ショーツ」は、ズレやモレを軽減しながら、下着のような見た目と快適なフィット感を実現。吸収力と消臭機能も兼ね備えているので、旅行や長時間の外出、スポーツシーンでも安心です。年齢を意識せず、自分らしく過ごしたい女性の新しい選択肢として注目のアイテムです。

ズレ・モレに強いショーツ型設計

長時間の外出やアクティブな動きでもズレにくく、モレを軽減するショーツ型を採用。旅行やライブ、スポーツなど多彩なシーンに対応します。

従来の布製吸水ショーツにあった「濡れ感が気になる」「手洗いが大変」といった悩みを解消し、気軽に使える使い切りタイプに仕上がっています。

薄型なのにしっかり吸収＆消臭

厚さわずか3.1mmの薄型吸収体を搭載し、ヒップラインにもひびきにくいのが特長。たっぷりポリマー配合でしっかり吸収しながら、スピード消臭機能でニオイも安心です。

吸収後もサラサラ感を保ち、ごわつかない快適な着用感を実現しました。

スタイリッシュで使いやすいデザイン

下着のように自然に着用できるブラックカラーを採用し、見た目の抵抗感を払拭。さらに、持ち運びや処分がしやすい便利な個包装仕様です。

日常に溶け込むデザインで、アクティブに過ごす女性の強い味方になってくれます♪

カラー：ブラック

発売日：2025年9月19日（金）全国発売

内容量：M~Lサイズ（~150cc）7枚入

毎日をもっと自由に、心地よく

ナチュラブランド初となる「吸水ショーツ」は、見た目の自然さと高機能を両立した、まさに新時代の吸水ケア用品。

ズレ・モレに強く、薄型で快適、さらに消臭機能付きで安心して過ごせます。旅行やおでかけ、日常のさまざまなシーンで、年齢を気にせず自分らしいスタイルを楽しみたい女性にぴったり。

ナチュラが提案する新しい快適習慣で、前向きな毎日をスタートしてみませんか？