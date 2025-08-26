8月23日、木村拓哉が自身のYouTubeチャンネルを更新し、麻雀に関する動画を投稿した。そのなかで、木村が“不仲俳優”に言及し、注目を集めている。

今回は、木村が本格的な麻雀対決をおこなう内容で、対戦相手として、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉、プロ雀士の中田花奈と瑞原明奈の3人がゲスト出演した。動画冒頭、木村はかつて麻雀をやることに抵抗があったことを明かした。

「22歳のときに出演したドラマの共演者で、麻雀好きな俳優がいたことがきっかけだったそうです。木村さんは『そいつとバチバチだったんです』と、その俳優と不仲だったことを告白しました。撮影現場で、監督やスタッフが台本を開くなか、その俳優が麻雀の本を読んでいて、麻雀に対しても苦手意識を持っていたと話していました」（芸能記者）

木村は「いまはお互い、『あのときはバカだったね』とお話しし合える感じです」と語り、現在はわだかまりが解消されていることを明かした。“不仲俳優”の名前は伏せられていたが、木村の話を聞いた児嶋は「知ってますよ」と相づちを打ち、その相手を察した様子だった。さらに、YouTubeのコメント欄でも、

《荻原聖人さんとのエピソード聞けるの嬉しい！》

《キムタクファン麻雀ファンとしては荻原さんとの昔話が木村さん口から聞けたことが最高に幸せです》

《キムタクがハギーの話してるのめちゃくちゃ良いな》

など、俳優の萩原聖人の名前をあげる声が見受けられた。木村と萩原の“険悪エピソード”は有名だった。

「木村さんが22歳のときに出演し、萩原さんと共演したドラマは、1994年の『若者のすべて』（フジテレビ系）です。萩原さんは2019年のバラエティ番組『ダウンタウンなう』（フジテレビ系）で、当時、木村さんへの対抗意識からお互いにピリピリしていたことを明かしていました。木村さんも2012年の『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）で、過去に萩原さんと共演した際、よい印象を持っていなかったと話したことがあります。

その後、2人は、2007年の『華麗なる一族』（TBS系）や2018年の『BG〜身辺警護人〜』（テレビ朝日系）で共演しており、かなり前から関係は修復していたと思われます。しかし木村さんが、名前を伏せながらも、萩原さんとの不仲時代について言及するのは珍しいため、多くの人に驚かれたようです」（前出・芸能記者）

木村は2024年1月にYouTubeチャンネルを開設し、8月26日時点でチャンネル登録者数は196万人と、高い人気を誇る。YouTubeデビューから1年が経ち、新たな一面を見せているという。

「かつての木村さんといえば、ドラマで演じる役柄のような、よくも悪くも少々、やんちゃなイメージをともなう“俺様キャラ”として認知されていました。それがYouTubeでは、ホームセンター『カインズホーム』や100円ショップ『ダイソー』の商品に興奮したり、ガストや一蘭などチェーン店の料理を絶賛したりするなど、気取らない姿が好評です。

木村さんに対するイメージが、よい方向に変わった視聴者も多いようです。木村さんにとっても、不仲だった俳優とのエピソードを披露するなど、YouTubeは肩肘を張らずにふるまえる場になりつつあるのかもしれません」（同前）

麻雀企画で、木村と萩原が同卓する日が近いかも!