今日8月26日（火）24:24〜24:54 第9話を放送 日本テレビ系 火曜プラチナイト・ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」（TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。

信じやすいお人好しな夫・吉岡拓哉（前田公輝）と不倫がバレないように徹底して不倫を隠す妻・千春（仁村紗和）。最新不倫トリックで騙し、騙される夫婦愛ミステリー。

千春が不倫を再開したと知らない拓哉は、子どもがほしいと思い始める…一方、幼馴染の内野（賀屋壮也）はアプリで知り合った女性の家に行くが、マンションに閉じ込められてしまう--内野救出の脱出大作戦が敢行されることに！

そして、内野がマッチングアプリで知り合った女性・ルナ役で谷村美月が出演！

この女性にはある秘密があって…果たして、内野は無事、卒業＆脱出できるのか!? “緊張”と“孤独”と“友情”が錯綜する、大脱出劇がスタート！そんな第9話の場面写真を公開！

