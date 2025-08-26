「完全不倫」内野(賀屋壮也)がアプリで知り合った女性の家で閉じ込められ…無事“卒業＆脱出”できるのか!? 大脱出劇がスタート！
今日8月26日（火）24:24〜24:54 第9話を放送 日本テレビ系 火曜プラチナイト・ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」（TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。
信じやすいお人好しな夫・吉岡拓哉（前田公輝）と不倫がバレないように徹底して不倫を隠す妻・千春（仁村紗和）。最新不倫トリックで騙し、騙される夫婦愛ミステリー。
千春が不倫を再開したと知らない拓哉は、子どもがほしいと思い始める…一方、幼馴染の内野（賀屋壮也）はアプリで知り合った女性の家に行くが、マンションに閉じ込められてしまう--内野救出の脱出大作戦が敢行されることに！
そして、内野がマッチングアプリで知り合った女性・ルナ役で谷村美月が出演！
この女性にはある秘密があって…果たして、内野は無事、卒業＆脱出できるのか!? “緊張”と“孤独”と“友情”が錯綜する、大脱出劇がスタート！そんな第9話の場面写真を公開！
第9話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/deep-kanzenhurin/story/
＜ドラマDEEP「完全不倫 ― 隠す美学、暴く覚悟 ―」概要＞
日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト
毎週火曜 24時24分〜24時54分放送
TVer・Hulu 毎話放送後配信開始
脚本 : 阿久津朋子 板谷将行
脚本（TVerオリジナル）：山崎洋平
音楽 : 岡出莉菜
主題歌：八生「しゅらばんばん」（B∞ing Records）
演出 : 久万真路 丸谷俊平 坂本栄隆 上野詩織
制作 : 関根龍太郎
プロデュース : 小林拓弘
プロデューサー : 大井章生 馬場三輝（ケイファクトリー）
協力プロデューサー : 久保田充
制作プロダクション : ケイファクトリー
製作著作 : 日本テレビ
