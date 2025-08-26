Âç³Ø¥Ð¥¹¥±ÃË»Ò¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¶å½£Àª½é¤ÎÄºÅÀ¤Ë¡Ö´ØÅì¤ÎÊÉ¡×ÇË¤Ã¤¿Æü·ÐÂç¤Î»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬MVP¡¡Âç³Ø¤Ç²Ö³«¤¤¤¿àÂè°ì¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Èá
¡¡7·î¤ËÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¿·¿ÍÀï¡Ê¿·¿Í¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤ÎÃË»Ò¤Ç¡¢Æü·ÐÂç¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤¬½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬´ØÅì¤Ë¤Ò¤·¤á¤¯Âç³Ø¥Ð¥¹¥±ÃË»Ò¤Î¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¶å½£Àª¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î²÷µó¤À¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¤Î»ù¶Ì¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê2Ç¯¡Ë¡áÂçºå»Ô½Ð¿È¡á¤Ï¡¢Á´5»î¹ç¤Çº£Âç²ñºÇÂ¿¤Î115ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£Êì¹»¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¹â¤Ç¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö·ø¼éÂ®¹¶¡×¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÌö¿Ê¤ò´ü¤¹¡£
¡¡Çò鷗Âç¤È¤Î·è¾¡¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Ç24¡½14¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿Æü·ÐÂç¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¾ù¤é¤º76¡½70¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£»ù¶Ì¤âÂè4Q¤Î»Ä¤ê2Ê¬¤Ç3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢22ÆÀÅÀ¡¢10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¡×¤òÃ£À®¡£¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´°÷¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÀï¤¨¤¿¡£ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÃ£À®´¶¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡1¡¢2Ç¯À¸¤Ë¤è¤ë¿·¿Í¥¤¥ó¥«¥ì¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¡Ê¥¤¥ó¥«¥ì¡Ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÃË»Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´ØÅìÀª¤¬ÄºÅÀ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿¡£³°³Ñ¤«¤é¤Î¹â³ÎÎ¨¤Î¥·¥å¡¼¥È¤È·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤ÇÅì³¤Âç¤Ê¤É´ØÅì¤Î¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤È·âÇË¡£ÊÒ¶Í¾Ï¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¼éÈ÷¤â¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¶¯ÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡»ù¶Ì¤Ï¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¡£Ê¡²¬Âè°ì¹â3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Ë¤òÀ©¤·¤¿»þ¤Ï¹µ¤¨¤¬Â¿¤¯¡¢Æü·ÐÂç¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤È3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òËá¤¡¢ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¤Ï1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ÆüÂç¤È¤Î2²óÀï¤¬Å¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ù¶Ì¤Ï½ªÈ×¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Î¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¤ò³°¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤â64¡½72¤ÇÀËÇÔ¡£¡Ö¤¢¤ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡×¤È¡¢1ÆüºÇÂ¿300ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ò¼«¤é¤Ë²Ý¤·¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤âÀ¸¤«¤·¤ÆÈôÌö¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¹â¤Î°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤«¤é¤Ïº£¤Ç¤â¡Ö¼þ°Ï¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼é¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê¼éÈ÷¤È¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¶·â¤È¤¤¤¦àÂè°ì¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Èá¤¬Âç³Ø¤Ç²Ö³«¤¤¤¿¡£
¡¡9·î11Æü¤Ë½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÁ´¶å½£Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾å°Ì4¹»¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¾åµéÀ¸¤¿¤Á¤ÈºÆ¤ÓÆüËÜ°ì¤òÁÀ¤¦¡£»ù¶Ì¤Ï¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë½Å°µ¤ËÉé¤±¤º¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤È¤¤¤¦Æü·ÐÂç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë