杉浦太陽、生後2週間の夢空（ゆめあ）ちゃん撫でる3男公開「可愛すぎる兄妹」「すっかりお兄ちゃん」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】俳優の杉浦太陽が8月25日、自身のオフィシャルブログを更新。8月8日に妻の辻希美との間に生まれたばかりの第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと、3男の幸空（こあ）くんの微笑ましい写真を公開した。
【写真】杉浦太陽、夢空ちゃん撫でる幸空くんの姿公開
杉浦は「すやすや」というタイトルでブログを公開。「コア兄ちゃん（幸空くん）が、いい子いい子して」というコメントとともに、幸空くんが眠っている夢空ちゃんの頭を撫でている写真を投稿している。
写真では、初めて下のきょうだいを持ち、お兄ちゃんとなった幸空くんが、夢空ちゃんを起こさないよう、優しく頭を撫でている様子がわかる。杉浦は「夢空ちゃん、すやすや いい夢見てるかな」と綴り、幸空くんと夢空ちゃんの穏やかな優しいひとときを記録に残している。
この投稿は「可愛すぎる兄妹ショット」「天使が2人…尊すぎます」「コア君、すっかりお兄ちゃんですね」「幸せな一時のお裾分け、いただきました」などと反響を呼んでいる。
杉浦は辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
