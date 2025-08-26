FRUITS ZIPPER、男装姿を一挙公開「美少年すぎる」「最高に尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の公式X（旧Twitter）が、8月25日に更新された。メンバーの男装姿が公開され、反響が寄せられている。
【写真】ふるっぱー男装メンバーとのカップル風ショット
同日、グループの冠番組「FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？」（テレビ朝日系／毎週木曜日深夜2時17分〜）の初番組イベント「NEW KAWAIIってしてよ？フェス〜この夏、一番のカワイイをみてよ？〜」が開催された。同イベントは1部・2部構成でそれぞれの部でメンバーが3人ずつ男装する企画が行われ、投稿では2部での写真が投稿されている。
写真には男装姿の仲川瑠夏、櫻井優衣、早瀬ノエルとライブ衣装姿の真中まな、鎮西寿々歌、松本かれんが2人1組でカップルのように並んで肩を組んだり、頭を撫でたりしている様子が。また、現在休養中のメンバー月足天音を除いて、同イベントに出演したメンバー6人全員がそれぞれの公式Xで男装姿のピン写真を公開している。
この投稿には「なにこれ最高に尊い」「イケメン」「美少年すぎる」「かっこいい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPER、男装姿の公開に反響
