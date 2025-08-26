新山千春、“デビュー当時の姿”プリントされたTシャツから美ウエスト披露「変わらない美しさ」「努力家で尊敬」と反響
【モデルプレス＝2025/08/26】タレントの新山千春が24日、オフィシャルブログを更新。デビュー当時の自身の写真がプリントされたTシャツから美しいウエストを披露し、反響が寄せられている。
【写真】新山千春、Tシャツからお腹チラリ
新山は「30年前の今日 芸能界デビューすることができました！」と切り出し、当時の自分がプリントされたTシャツを着用した姿を披露。「30年後に着る瞬間！思いが溢れてきて胸が熱くなりました」と振り返った。続けて「30年たった今、こうして30th anniversary Collectionというグッズたちを発売できる環境を幸せに思います」「当時のウエストサイズまでとにかく頑張って落としました！とっても苦労したー笑 すぐに落ちてくれない40代の壁！」と撮影に向けてボディメイクしたことをユーモラスにつづった。
また「10代の頃からわたしを応援してくださっている方、作品や番組、SNSを通してわたしを知って下さって応援してくださっている方、こうしてこのインスタを目を見てくださっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱい」と感謝。さらに、「新山にどうかな？と新しい挑戦を提案して」くれるという事務所スタッフや信頼するマネージャー、「仕事が忙しくて疲れ果てて家事ボロボロの日があっても何も言わずに受け止めてくれる」という夫や娘のもあにも謝意を伝えた。
さらに「当時14歳！地元の青森を離れて憧れていた芸能界は30年たっても魅力的でこの仕事ができて良かった」「幸せに感じています」とコメント。「わたしをデビューさせてくれた事務所の方々や当時14歳の自分の決断を理解して青森→東京行きを理解してくれた両親にも感謝の気持ちでいっぱいです！」と万感の想いを伝えた。
最後には「届いて手にしてくださった時、少しでも口角上がったら幸せに思います！これからもよろしくお願いします」とファンに呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にSNS上では「デビュー30周年おめでとうございます！」「変わらない美しさ」「素敵過ぎる」「変わらずめちゃくちゃ可愛い」「ウエスト綺麗」「努力家で尊敬」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
