Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ゲーミングブランドRazer（レイザー）が、「最速」ワイヤレスヘッドセットだというゲーミングヘッドセットの新モデル「BlackShark V3 Pro」を発売しました。

最速とはつまり超低遅延オーディオを意味しており、eスポーツのプロ含め、ガチゲーマー向けのアイテムになっています。

日本では8月8日に発売。PC、Xbox、PlayStation 5、それぞれのプラットフォームに特化したサウンドを提供。価格は4万780円。

数々のゲーミングヘッドホンを手に取ってきた米Gizmodo編集部が、さっそくレビューしています。いわくプレイするタイトルとスタイルによってはコスパが悪いと…。

これいいなと思ったら、つい「ベスト」と名付けたくなってしまうのと同じで、ゲーミング機器はハイスペックなものに「Pro」と名付けがちです。

Razer BlackShark V3 Proもそれに倣っているので、ハイスペックなことは間違いなし。一番の魅力は一瞬の連絡ミス・遅れが致命傷となるプロゲーマーの世界で重宝されるオーディオの超低遅延性能です。

ただ、このヘッドホン、誰にとってもベストというかは悩むところ。ターゲットがガチゲーマーに限られる上、プレイするゲームにもよると思うからです。

没入感すごい

250ドルのRazer BlackShark V3 Proに搭載されているのは、超薄型のバイオセルロース50mmドライバー。

バイオセルロースは中域に定評があり、足音などが重要となるゲーミングヘッドセットには適切。視覚よりも聴覚を鍵とするゲームのためにチューニングされた端末で、サウンド没入感はピカイチ。ドライバーとソフトウェアの力で、銃声1つ、装填の音1つ、チームメイトの弱音1つ聴き逃しません。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

『Counter-Strike 2』と『Halo Infinite』のプレイで、他のヘッドセットと比較しながら使ってみたところ、ハッキリとわかるほど音がよく聞こえました（比較したのはAlienware Pro Wireless、HyperX Cloud III S、Razer Kraken V4 Pro）。

一方で『サイバーパンク2077』や『Warhammer 40000: Space Marine 2』だと、音が悪いわけではないものの低域の迫力に欠け、若干世界観が色褪せる気もしました。これらのゲームはもう少し安くていいので、高域と迫力がある音が出せるヘッドホンの方が合っていると個人的には思います。

つまりBlackShark V3 Proは、向いているゲームとそうでないゲームがハッキリしているわけです。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

前モデルから進化したなと感じるのは、12mmの着脱可能なマイク、サンプリングレートが48kHz。通常より高めなレートで、チームメイトによりクリアで自然な自分の声をハッキリと伝えることができます。大きな差とはいえないまでも、実感できる程度には異なります。

リニアな再生が可能

最初に述べていますが、なんと言っても最大の魅力は低遅延。もうプレイミスをハードのせいにできません。

Razer初となる2.4GHzの第2世代HyperSpeed Wirelessテクノロジーを採用（この実現のために、下画像のドングルが必要）。遅延はわずか10msec！ ゲーム世界の音とヘッドセットから聴こえる音がほぼリアルタイム。

比較として、同じく2.4GHzドングルを使うHyperX Cloud Alphaは14msec、昨今の多くのヘッドセットは40msec程度のオーディオ遅延です。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

ヘッドセットのカスタマイズは、RazerユーザーならおなじみのソフトRazer Synapseから可能。これがRazerの強みでもあります。

自分がプレイするゲームに合わせてイコライザー設定を作っておけるのはありがたい。『Valorant』『フォートナイト』『エーペックスレジェンズ』などを含む12タイトルのイコライザープロファイルもあります。

個人的には、SteelSeriesのArctisアプリみたいに、膨大なイコライザーライブラリーにアクセスできる機能とかあればいいなーと思いつつ、すでに準備されれいるプロファイルもかなり適切なんですけどね。保存できるプロファイルは最大9つ。

カスタマイズといえば、前モデルよりも物理的なカスタマイズ力もUP。イヤーキャップの外側にプラスティックのパッドを付けることができます。今あるのは、eスポーツチームのロゴパッドですが、今後もっといろいろ出るのでしょうか。中の人いわく、STLファイルを公開して、ユーザーが好きなデザインで3Dプリント制作するという案も出ているとのこと。

マイクは外れますが、でかいし、ヘッドホン自体はコンパクトに折り畳めないので、ポータビリティは低いです…3Dプリンターでオリジナルパッドを作れても、見せる機会は限られそうだな。

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

装着感はかなりいい

そのほかに評価したいのが装着感の良さ。

僕個人はスキンヘッドで、バンドが皮膚に直接当たるのでトラブルが多いタイプです。が、BlackShark V3 Proはフィット感がちょうどいい。心音しか聴こえないレベルの圧迫感がないのもいいです。長時間の装着も問題なし。

ただ贅沢をいえば、イヤーパッドがもうちょい柔らかくてもいいかも。プロゲーマー向けなら、イヤーカップが交換可能ならもっとよかったですよね、汗かくし。

装着感でいえば、Razerのもう少し安価なKraken V4Kraken V4もいいんです。RGBライトあるし、RazerのサラウンドサウンドTHX Spatial Audioにも対応していますが、ANCに差が出ます。

BlackShark V3 ProにはハイブリッドANCを搭載、周辺の人の会話や空調の音などしっかり押さえてくれます。だけど、例えば隣にいる同僚のタイピング音や、鼻をすする音はちょっと聴こえるかな。

バッテリー持ちは70時間。この価格帯ならそのくらいでしょう。レビュー中、複数回長時間プレイしたものの、バッテリーが80％を切ることはありませんでした。

オススメ度は？

Image: Raymond Wong - Gizmodo US

BlackShark V3 Proは、Razerのeスポーツ向けラインの新モデル。ターゲットはハードコアなガチゲーマーたちです。

ゲーム世界のすべてに耳を澄ませておく必要がある『コール オブ デューティ』や『Counter-Strike 2』ガチ勢には非常に重宝するヘッドセット。前モデルからの値上がりも、THX Spatial AudioやハイブリッドANC機能、ヘッドバンドの装着感UPなどで相殺されそう。

一方で楽しくプレイする程度の一般的ゲーマーや、協力プレイを必要としない場合、サウンド重視のタイトルをプレイしない場合は、価格を考慮するとコスパが悪いともいえます。

いいところ：プロレベルのオーディオ体験、超低遅延、12mmマイクからの音が非常にクリア、装着感よし、ANCよし 残念なところ：プレイするゲームによってはコスパ悪、2.4GHzドングルが不恰好、ポータブル性は低い

Razer レイザー BlackShark V3 Pro ワイヤレスゲーミングヘッドセット 40,780円 Amazonで見る PR PR

Source: Razer