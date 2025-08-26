「若鶏のからあげ」が今だけ1個増量中！ローソンTシャツまとめ買いで1000円引きも...。セブン・ローソンのお得企画まとめ《8月26 日時点》

ローソンとセブン-イレブンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年8月26日時点で発表されているお得情報をまとめました。

会員限定でウチカフェシリーズのクーポンもらえる

ローソンのキャンペーン

【グミまとめ買いで最大40円引き】

8月26日から9月8日までの期間、対象のグミを2個一緒に購入すると20円引き、3個一緒に購入すると40円引きで購入できます。

対象商品は以下の通り。

・かむかむ レモン／シャインマスカット（各30g）

・森永製菓 ハイチュウミニパウチ（60g）

・森永製菓 生ラムネ玉（32g）

・森永製菓 ハイチュウプレミアム 北海道メロン（32g）

・森永製菓 大粒ラムネ（41g）

・森永製菓 大粒ラムネ 強炭酸シュワコーラ（25g）

・ブルボン しゃりもにグミ ソーダ味／ヨーグルト味（各57g）

・ブルボン フェットチーネグミ イタリアングレープ味／コーラ味（各50g）

・ロッテ ポケぷに／ポケぷに フルーツ（各80g）

・ロッテ あじわい小梅グミ（30g）

・ノーベル製菓 男梅グミ（38g）

・ノーベル製菓 ペタグー グレープ（50g）

・ハリボー ゴールドベア（80g）

・ハリボー ハッピーコーラ（80g）

・UHA味覚糖 激シゲキックス 極刺激ソーダ（20g）

・UHA味覚糖 忍者めし鋼 巨峰（20g）

・UHA味覚糖 忍者めしラムネ（20g）

・UHA味覚糖 忍者めし鋼グレープ（45g）

・カバヤ食品 しゃりinグミ ソーダ（52g）

・カンロ ピュレグミグレープ／ピュレグミレモン（各56g）

・カンロ マロッシュ ヨーグルトソーダ味／グレープソーダ味（各50g）

・カンロ ピュレリング（63g）

・カンロ ピュレグミプレミアム 山梨産白桃（54g）

・カンロ カンデミーナグミ スーパーベスト／Wインパクト（各72g）

・カンロ カミキング（76g）

・明治 果汁グミ ぶどう／温州みかん／マスカット（各54g）

・明治 果汁グミ スマートパック ぶどう（163g）

・明治 果汁グミ 弾力プラス ぶどう／いちご（各72g）

・明治 コーラアップ／ラムネアップ／メロンソーダアップ（各100g）

・明治 コーラアップザハード（100g）

・カバヤ食品 タフグミ／タフグミ PRO ジンジャーレモン／タフグミ レモンラッシュ／タフグミ グレーピーパンチ（各100g）

【直火焼きベーコン100円引き】

8月26日から9月8日までの期間、サントリー「金麦」（350ml／500ml）を2本同時に購入すると、ローソンオリジナル「直火焼きベーコン」に使える100円引きクーポンがもらえます。

クーポンの利用期間は、8月26日から9月15日まで。

【直火焼バラチャーシュー100円引き】

8月26日から9月8日までの期間、キリン「本搾りグレープフルーツ」（350ml／500ml）と「本搾りピンクグレープフルーツ」（350ml／500ml）のうち、2本同時に購入すると、ローソンオリジナル「直火焼バラチャーシュー」に使える100円引きクーポンがもらえます。

クーポンの利用期間は、8月26日から9月15日まで。

【ウチカフェスイーツ30円引き】

8月26日から9月8日までの期間、Pontaカードとdポイントカード会員限定でウチカフェスイーツ各種を購入するごとに、次回ウチカフェシリーズに使える30円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は8月26日から9月15日まで。

アイス、チルド飲料、ドリンク、予約商品、ギフトバッグは対象外です。

【ローソンオリジナルTシャツまとめ買いで1000円引き】

8月26日から9月22日までの期間、ローソンオリジナルTシャツを2枚一緒に購入すると1000円引きになります。

対象商品は以下の通り。

・ローソンオリジナルTシャツ ストライプ（M／L）

・ローソンオリジナルTシャツ カタカナ（M／L）

・ローソンオリジナルTシャツ ミルク缶（M／L／LL）

・ローソンオリジナルTシャツ からあげクン（M／L／LL）

セブンのキャンペーン

【ピュアポテト50円引き】

8月21日から9月3日までの期間、対象の湖池屋「ピュアポテト」を購入すると、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象の商品は以下の通り。

・ピュアポテト オホーツクの塩と岩塩

・ピュアポテト 濃いのり塩

・ピュアポテト 超コンソメ

・ピュアポテト ゆず胡椒

クーポン利用期間は8月21日から9月10日まで。

【リポビタンシリーズ50円引き】

8月21日から9月3日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のリポビタンシリーズを購入するたびに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・大正製薬 リポビタンD（100mL／指定医薬部外品）

・大正製薬 リポビタンファイン（100mL／指定医薬部外品）

・大正製薬 リポビタンZERO（100mL／指定医薬部外品）

クーポン利用期間は8月21日から9月10日まで。

【若鶏のからあげ1個増量】

8月26日から31日までの期間、「若鶏のからあげ（もも／むね）」が値段そのままで5個→6個へ増量しています。

【ダノン ビオ30円引き】

8月26日から9月8日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象の「ダノン ビオ」を購入するたびに、次回使える30円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

・ビオ 脂肪燃焼 ヨーグルトドリンク（110g）

・ビオ 腸活これだけ 贅沢ブルーベリーミックス（150g）

・ビオ 腸活これだけ 贅沢5種のフルーツ（150g）

クーポン利用期間は8月26日から9月15日まで。

【カップヌードル・チキンラーメン50円引き】

セブン-イレブンアプリ会員限定で、7のつく日に対象商品の50円引きクーポンが届きます。

8月27日は、対象のカップヌードル・チキンラーメンが50円引きになるクーポンです。

対象商品は以下の通り。

・日清食品「カップヌードル」

・日清食品「シーフードヌードル」

・日清食品「カレーヌードル」

・日清食品「カップヌードル チリトマトヌードル」

・日清食品「チキンラーメンどんぶり」

クーポンの利用期間は9月2日まで。

コンビニ各社のお得なキャンペーン、気になる人はチェックしてみて。

Written by: 加藤みずほ