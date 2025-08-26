韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの“生みの親”として知られるアドア（ＡＤＯＲ）前代表のミン・ヒジン氏が、自身を誹謗中傷したコメント作成者たちを相手取り提起した損害賠償訴訟で、一部勝訴判決が下されたと２６日、現地メディアのインサイトなどが報じた。

ミン前代表は昨年４月、ＨＹＢＥとの経営権争いが勃発して以降、急増した誹謗中傷に対して法的措置を講じていた。

記事によるとこの日、ソウル西部地方裁判所はミン前代表が告訴した３人のうち、１人に対してのみ賠償責任を認めたという。また賠償額は、３０万ウォン（約３万円）に決定したと伝えた。

裁判所は「結局、口の悪いチンピラ」というコメントに対してのみ「侮辱的・軽蔑的な人身攻撃」として、違法性を認めたとした。一方「生きていれば、こんなヤツらもいる」などの表現については「文脈上、人格権侵害として見るには難しい」と判断し、損害賠償請求を棄却したという。

ミン前代表は、今回の訴訟以前にも法的対応を続けおり、３月には８人を相手に損害賠償訴訟を提起し、一部勝訴。当時の裁判所は、賠償額を１人当たり５万から１０万ウォン（約５千円から１万円）に制限していた。